Volvieron a temblar edificios en La Plata y los vecinos estallaron de indignación

Tras el temblor que generó la semana pasada el recital de Wos en el estadio UNO, lo que despertó preocupación entre los vecinos, anoche resurgieron las quejas por "fuertes ruidos molestos" desde el predio deportivo de 1 y 55.

Así lo grafico Federico, quien vive en un edificio de la Avenida 1 lindero al estadio. "Los vecinos ya no sabemos más a quien recurrir con los ruidos molestos que vienen de UNO. En este caso es por un evento privado", afirmó el damnificado.

"Hace cuatro horas que están con la música a un nivel desorbitante, lo que hace retumbar los vidrios de los departamentos. Hemos hecho el reclamo a la organización del evento y no hacen nada, hemos denunciado al 147 varias veces y nadie hace nada", expresó.

"El club tampoco hace nada. Ya estamos cansados que todas las semanas no se pueda estar por el sonido de la música de los eventos. Hoy es lunes y ya es la gota que rebalsó el vaso, el edifico está lleno de gente grande y merece tener tranquilidad. Nadie pide que no hagan eventos pero que cuiden el volumen porque es invivible. Estamos pensando seriamente hacer acciones legales, y si la justicia tampoco hace nada, los vecinos la haremos por mano propia porque ya estamos hartos", sostuvo.

Por su parte, Teresa, de 1 y 55, comentó que "la música sonó a todo lo que da durante 4 horas, no podemos ni abrir las ventanas y tiemblan los vidrios. Por favor, la Municipalidad no interviene, no sabemos dónde acudir".