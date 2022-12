Acampe piquetero que sería por tiempo "indefinido" y picado en la 9 de Julio

Se reclama por la baja de los planes, denuncian la insuficiencia de los bonos de fin de año y no quieren aceptar dialogar con las autoridades.

Militantes y dirigentes de organizaciones sociales de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP), liderada por el Polo Obrero, acampan desde hoy y “por tiempo indefinido”, en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. El problema y las tensiones con el oficialismo se agravaron aún mas cuando el Gobierno tomó la decisión de denunciar irregularidades en algunos beneficiarios de los Potenciar Trabajo y decidió dar de baja algunos.

El acampe arrancó hoy y seguirá hasta que consigan una respuesta a sus reclamos, según manifestaron. “Por una Navidad sin hambre”, es la consigna que los encausa. También esgrimen que buscan aumentar las sumas fijas que estipuló el gobierno por no ser suficientes.

Los manifestantes concentraron a las 15:30 en la sede de Desarrollo Social, ubicada en la avenida 9 de Julio y Moreno, donde se instalaron para denunciar bajas de planes sociales y demandar el dinero para las personas de bajos recursos, porque, aseguran, con los bonos que oficializó el Estado no alcanza.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguran que instaron a brindar espacios de dialogo, pero fueron desestimados.

Las organizaciones piqueteras también cuestionaron la “falta de cumplimiento al acuerdo” en relación al programa Potenciar Trabajo debido a que “se están dando bajas cuando en muchos casos el plan social es el único ingreso que tienen las familias”. Respecto al pago del bono para el sector en dos cuotas de 6.500 pesos, sostuvo que “es una burla y no sirve para cubrir los gastos por las Fiestas”.

Además, a las 18:30 horas jugaron un partido de fútbol piquetero en la 9 de Julio nombrado “Argentina vs. el hambre y el ajuste". Más tarde fue el turno de “Hinchadas antifascistas contra el ahorcamiento de Amir Nasr-Azadani", quien es un jugador iraní perseguido y denunciado por su gobierno.

La UP está integrada por el Polo Obrero (PO), por MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, y el MTR Teresa Rodríguez. Además, integran el agrupamiento de izquierda, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde); la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.

El "remix" piquetero de "Muchachos" expresa: "En América nací / Tierra del Diego y del Che / De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar / Porque no vas a entender / Que la lucha piquetera / Está creando poder; Y eso no se terminó / Porque vamos a luchar / Contra el hambre y el ajuste / Por la huelga general; ¿Tolosa que vamo' a comer en Navidad? / Con ajuste y sin trabajo / Que quilombo se va armar; Y ahora vamos todos juntos a luchar / De Ushuaia hasta la Quiaca / Hay acampe nacional" y fue cantado durante la jornada del acampe de hoy.