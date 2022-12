Larreta acusó al Presidente de "quebrar el orden constitucional" y pediría el embargo de los fondos

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, calificó de "violación de la Constitución Nacional" la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de restituir el porcentaje de fondos coparticipables que le fuera reducido en 2020, acusó al presidente Alberto Fernández atentar "contra la democracia" y confirmó que harán una presentación ante el máximo Tribunal "informando este incumplimiento".

Larreta encabezó el anuncio luego que el presidente Alberto Fernández señalara que no acataría el fallo de la Corte, medida que contó con el respaldo de la mayoría de los gobernadores oficialistas.

"Esto no es contra la Ciudad, es contra la Constitución Nacional, contra cualquier posibilidad que la Argentina se desarrolle, crezca", sostuvo el mandatario porteño.

Larreta señaló que la postura del Gobierno nacional es de "altísima gravedad para nuestro país, que pone en riesgo las bases de nuestra democracia". "¿Quién va a confiar en un país donde el Presidente no respeta las decisiones de la Corte? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el Presidente no cumple la ley? El Presidente decidió violar la democracia. Desde la vuelta a la democracia en el `83 no hay antecedentes de un presidente que no cumpla un fallo de la Corte. Es el peor intento, de una larga lista de ataques del kirchnerismo, de anular la Justicia", afirmó.

"Cumplir con la Constitución no es opcional, la democracia no funciona. Ya lo aprendimos en la Argentina, no volvamos para atrás", señaló Larreta, quien también apuntó contra los gobernadores que acompañaron el posicionamiento. Dijo que "me sorprende mucho" que respalden la iniciativa porque "están apoyando a un Gobierno para que arbitrariamente pueda sacarle fondos a cualquier distrito autónomo", y recordó que cuando Nación le quitó fondos coparticipables a las provincias "no les dio un peso porque se lo dio al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso saben que ahora no les sacan nada".

Después de afirmar que con esta situación "está en juego si vamos a seguir siendo una república democrática o si vamos a dejar de serlo", dijo que "no vamos a dejar que se lleven puesta la República", porque "la Argentina es una República con división de poderes y eso es algo que vamos a defender siempre, cueste lo que cueste".

Además anunció que "vamos a hacer una presentación ante la Corte informando este incumplimiento y vamos a denunciar a cada uno de los funcionarios que son culpables de incumplir este fallo". "No tengo dudas que esta manera kirchnerista de entender el poder está terminando, es un país que decidió cambiar", completó.

Larreta instruyó a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para que denuncie al presidente Alberto Fernández por el incumplimiento del fallo de la Corte, que será precisamente ante quien se debe hacer la presentación.

Asimismo, una de las primeras medidas podría la de solicitar el embargo de los fondos que Nación debería girarle a CABA. En caso de ser así, se reclamará que el Banco Nación sea intimado a dar cumplimiento al fallo que estableció que los fondos coparticipables deben volver a ser el equivalente al 2,95% y no el 1,4% actual.