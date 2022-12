"Murió en mis manos": desgarrador testimonio de los padres de la víctima del brindis trágico en La Plata

La madre de la persona de 35 años que fue baleada en el abdomen y luego falleció dijo en TN: “Apareció la hermana con el marido y le tiraron un tiro en el brazo y en la panza, y ella (por su hija) dijo que le había pegado en la panza”, afirmó.

“No se llevaban bien entre los hermanos” explica la madre que tuvo 6 hijos, la cual, además remarcó la cercanía afectiva que tenía con su hijo asesinado, con quien solía merendar y desayunar. Prosiguió diciendo que: “vino la hermana y le quitó la vida a su propio hermano”.

“Me lo sacó de las manos, no tengo consuelo, no me va a devolver a mi hijo” se lamentó.

El padre también se pronunció al respecto después del asesinato de su hijo: “le quise dar reanimación, le abrí los ojos y los cerró, me lo sacaron de las manos, yo quiero que paguen lo que hicieron”, dice indignado.

Por otro lado, reconoció que "el pibe se portó mal en la vida, pero trató de hacer su casa y las cosas bien para su hijo y pasa esto”, finalizó.

El hombre de 35 años fue asesinado en su casa por un disparo propinado por su propia hermana tras impedir que ella y la pareja entrasen a la vivienda para compartir la cena y el brindis navideño.