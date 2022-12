Costos, multas y el "colaborador": punto por punto, el proyecto para blanquear fondos no declarados

La iniciativa del Gobierno nacional de blanqueo de capitales contempla distintas alícuotas en base a en qué momento se adhieran, contempla la figura del "colaborador" y también establece qué sucede con los funcionarios y sus familiares.

El proyecto, que se espera hoy sea presentado por el ministerio de Economía en el Congreso para su discusión, contempla la exteriorización de activos no declarados antes de la entrada en vigencia plena del acuerdo de intercambio de información tributaria suscripta por el Gobierno con Estados Unidos.

El régimen denominado "Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado" contempla el siguiente esquema de beneficios para quienes se adhieran de manera temprana:

- Hasta el 31 de marzo: la alícuota a pagar será de 2,5% sobre el monto exteriorizado. En caso de ser bienes en el exterior, si se los decide repatriar el monto será el mismo, mientras que si se los mantiene fuera del país la alícuota será del 5%.

- A partir del 1º de abril y hasta el 30 de junio la alícuota pasará a ser del 5% y del 10% si los fondos permanecen en el exterior.

- Entre el 1º de julio y el 30 de septiembre: la alícuota ascenderá al 7,5% y al 15% para quienes exterioricen bienes pero decidan mantenerlos fuera del país.

También está contemplado un régimen simplificado para cuando el monto no supere los 50 mil dólares. En esos casos, la alícuota será del 1,5% y para ingresar al sistema será suficiente una declaración jurada informativa.

Este blanqueo es mucho más beneficioso para quien quiera exteriorizar bienes no declarados respecto del que se implementara durante el gobierno de Mauricio Macri, ya que en ese caso la alícuota era del 10%.

Además, la multa en dólares baja de manera sustancial ya que se toma el tipo de cambio oficial, esto es en torno a los $180 y no los $340 a los que cerró el viernes último el dólar blue.

Respecto a qué tipo de activos se podrán blanquear, trascendió que ser tanto cuentas no declaradas como inmuebles.

Por otra parte, el proyecto incluye la controvertida figura del "colaborador", que no es otro que aquella persona que denuncie bienes o cuentas en el exterior sin declarar. El colaborador es quien brinde información que le permita a la AFIP detectar o localizar bienes no declarados, en el país o en el exterior, quien recibirá a modo de recompensa un monto que no sería superior al 20% del total de lo que se logre recaudar a partir de su denuncia.

Además tendrá protección y reserva de identidad, tanto de él como de su familia o entorno societario.

En cuanto a la situación de los funcionarios públicos, quedarán excluidos quienes se hubieran desempeñado entre el 1º de enero de 2010 hasta la vigencia de esta norma, lo mismo que sus cónyuges, convivientes, padres e hijos, de acuerdo a lo establecido por la iniciativa.