Golpes en la cabeza, fracturas y hemorragia: cómo está el bebé que sufrió un infierno en La Plata

El caso del bebé de La Plata que fue víctima de una brutal golpiza, que contó en exclusiva EL DIA y por el cual están detenidos sus padres, causó una enorme conmoción (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-12-28-2-57-36-cayo-pareja-acusada-por-moler-a-golpes-a-su-bebe-policiales). Según le dijeron a este diario en la Unidad Funcional de Investigaciones N° 6, se trata de una historia de violencia pocas veces vista ya que el informe médico brinda detalles escalofriantes de las heridas sufridas por la criatura.

En medio de tanto horror, hay un dato que puede traer algo de alivio. Las últimas informaciones a las que pudo acceder este diario indican que el nene, que sigue internado, está fuera de peligro. Su estado de salud evoluciona y los médicos se encuentran abocados a realizar los esfuerzos máximos para que se recupere de forma favorable luego del infierno que padeció.

El informe médico sobre el estado en que fue atendido el nenito de apenas dos meses, hizo pensar lo peor ya que fue recibido en el nosocomio con traumatismos severos. Eso fue motivo más que suficiente para abrir una rápida investigación, que acabó con sus padres presos, acusados por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, en grado de tentativa”.

Ese documento oficial refirió golpes y choques de la cabeza de la criatura contra objetos duros y romos; golpes en la cabeza de la criatura con las manos y puños y sacudimientos del tórax (shaken baby), que le produjeron, entre otras lesiones, hemorragia retiniana; traumatismos craneoencefálicos; hematoma subdural interhemisférico posterior; hemorragias subaracnoideas; fracturas múltiples óseas, como ser fractura biparietal, de húmero izquierdo, de arcos costales 4, 5,6 y de hemitórax ipsilateral. También hablaron de que tenía sarna y que no lo hicieron atender en forma adecuada.

Se trató sin dudas de un cuadro que ocasionó un claro riesgo de vida para la víctima, por lo que el fiscal Marcelo Romero solicitó su captura, la cual fue concedida por la jueza Marcela Garmendia y materializada en las últimas horas.

“Los progenitores ejercieron tales actos violentos hacia su bebé a sabiendas que existía la posibilidad cierta y concreta de producirle su muerte, asumiendo dicho riesgo y mostrando absoluta indiferencia hacia ello, siendo que dicho resultado no se concretó por razones ajenas a su voluntad”, expresó Romero en el requerimiento de detención.

Cabe aquí destacar que “quienes se encontraban con la guarda y al cuidado del menor, no lograron explicar los motivos de las lesiones que presentó su bebé, habiendo argumentado situaciones que no se condecían con las lesiones descriptas, cambiando su relato en varias oportunidades y demostrando un total desinterés por el grave estado de salud de su hijo”, se indicó. “En efecto, la escasa edad de la víctima -dos meses de vida- excluye toda posibilidad de golpes por deambulación o caídas consecuentes de su propia movilidad. Ello permite presumir la existencia de una situación de abuso físico de los padres hacia su bebé ante la demanda de éste de las necesidades básicas vitales como ser alimento, sueño, etc. Tal afirmación la fundamento esencialmente en el estado de salud que presentaba la víctima documentado en las pruebas acopiada y las consideraciones y conclusiones plasmadas en el informe médico”, destacó el fiscal.

Sobre la calificación legal imputada, Romero argumentó que “entiendo que el accionar de los progenitores ha sido realizado con dolo eventual, en virtud que los mismos han llevado a cabo actos de maltrato y violencia en reiteradas oportunidades y durante el tiempo de vida de la víctima, no de forma única o aislada, sino que denota un patrón de conducta de los mismos, desarrollado en distintas situaciones con su hijo. Ambos, pusieron en riesgo de vida a su bebé, conociendo su incapacidad defensiva en razón de su escasa edad, de la cual además, los imputados se valieron para facilitar su accionar, transformándolo en un accionar extremadamente abusivo”.

“En tal lineamiento, se destacan dos puntos a tener en cuenta: en primer lugar el peligro generado por los imputados y en segundo lugar eran conscientes de la clase de peligro que creaban al maltratar y agredir físicamente a su bebé, que se encontraba bajo su guarda y cuidado”, consideró.

Por último, ya en diálogo con este diario, el fiscal Romero expresó: “Quiero destacar muy especialmente el compromiso profesional de todo el personal del Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica, por su preocupación, implicación y valiosa colaboración en la presente investigación”. De las partes involucradas en este caso no se suministraron datos para preservar la identidad del bebé golpeado.