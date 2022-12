Anuario 2022: las diez mejores series de la temporada

HOUSE OF THE DRAGON

Había expectativa, pero también muchísima desconfianza con el primer spin-off de “Game of Thrones”, pero, aunque a fuego lento, la serie consiguió atrapar a la audiencia como pocas lo hicieron este año.

Más cerca de las series de época de intrigas palaciegas que de las alegorías sobre el poder y el cambio climático de la original, no alcanzó aún las cumbres narrativas ni entregó los personajes magnéticos de su predecesora, pero cumplió con su culebrón con dragones.

Disponible en HBO Max

MERLINA

La propuesta de Tim Burton dirigiendo una serie sobre Merlina, la hija del clan Addams, entusiasmaba, incluso a pesar de que los últimos proyectos del cineasta habían resultado menos que satisfactorios. Pero en su primer desembarco televisivo, Burton acierta: alrededor de su protagonista, que encaja perfectamente con el resto de los personajes del panteón de Burton, la serie construye una galería de personajes entrañables, particularmente la colorida Enid y, siempre, Dedos, que intentan desentrañar un atrapante misterio de esos que tienen a la audiencia intentando adivinar cuál será el próximo giro.

Misterio, humor negro, gótico, también romances, hormonazos adolescentes y alegorías sobre las minorías, la serie sobre Merlina Addams es un juguetón coctel que enamora y regala también un baile de Tik Tok que tiene hasta a Lady Gaga bailando.

Disponible en Netflix

SEVERANCE

¿Y si pudieras apagar el cerebro mientras trabajás? La fantasía del mundo se vuelve una terrible realidad en la “tapada” del año, candidata a llevarse varios premios pero poco vista por varias cuestiones: disponible en una plataforma poco utilizada, sin grandes estrellas, esta distopía oficinista es en la superficie gris, apagada.

Pero, como si se tratara del zumbido constante de la vida moderna, debajo del ruido blanco de la oficina corporativa ocurren horrores metafísicos insondables.

Disponible en Apple TV+

PLAYERS

El formato del falso documental cómico que popularizó “The Office” es en “Players” un vehículo para retratar el mundo de los eSports: seguro, la serie de Paramount+ huele a encargo de alguna productora que quiere aprovechar la popularidad del “League of Legends”, pero el resultado es verdaderamente inspirado, una comedia absolutamente ridícula pero con momentos sorpresivamente conmovedores sobre el típico equipo de desvalidos que intenta buscar la gloria mientras parece desmoronarse.

Disponible en Paramount+

THE BEAR

Frenética: así es la cocina retratada en “The Bear”, y así es también la serie de FX sobre una de esas familias encontradas, sobre la excelencia y la obsesión. La premisa de la serie (un hermano, perfeccionista, se hace cargo del restorán de sanguches de carne de su hermano, fallecido recientemente, y tiene que lidiar con empleados poco dispuestos al laburo) no parece prometer lo que logra: desde el minuto uno la serie te atrapa y no te suelta.

Disponible en Star+

STRANGER THINGS (TEMPORADA 4)

Las temporadas de “Stranger Things” han sido desparejas, pero esta cuarta entrega marca el regreso al tono de la primera y exitosa parte, dejando de lado la referencialidad excesiva para concentrarse en los personajes y su pasado. Seguro, la trama rusa podría haber sido completamente salteada (había que darle algo para hacer al resto de los personajes) pero en cuanto a su encanto, la cuarta tanda de episodios lo recupera con creces.

Disponible en Netflix

WINNING TIME

Espectáculo, sexo, dinero y triunfos: todo eso imaginó Jerry Buss para los Lakers cuando los compró, a fines de la década del 70. La primera temporada de la serie es un viaje a la mente de Buss mientras intenta convertir una aburrida franquicia de básquet, en medio de una aburrida era del deporte, en esa explosión de sentidos llamada “Showtime”. En el camino de esa historia sobre la edificación de un imperio, claro, hay mucha diversión.

Disponible en HBO Max

MINX

Una de parejas desparejas: en los 70, una periodista feminista encuentra que sus artículos no pueden ser publicados en ningún lado porque se los considera demasiado “enojados”; hasta que se encuentra con un empresario dispuesto a plasmar su visión en papel... solo que es un empresario de revistas porno. Así nace la primera revista feminista pornográfica, Minx, que, por supuesto, desatará polémica...

Disponible en HBO Max

BILARDO

Hubo muchos documentales deportivos este año, y muchos de fútbol, aprovechando el Mundial, pero pocos pudieron escapar al apresurado formato de documental televisivo y ofrecer emoción y profundidad: el que mejor lo hizo fue la serie documental sobre Carlos Salvador Bilardo, cuatro episodios que reflejan la obsesión y el sufrimiento íntimo que atravesó el DT para llegar a la cumbre del mundo.

Disponible en HBO Max

WE OWN THIS CITY

¿La corrupción es solo argentina? Nada que ver, dicen David Simon y George Pelecanos, la dupla de la imprescindible “The Wire”, que vuelve a trabajar junta, y otra vez vuelve a Baltimore, para retratar la corrupción del departamento de policía de la ciudad: drogas, robos y mentiras son apenas la punta de un iceberg que es sitemático y que se ensaña con la población negra de la ciudad sin que nadie cuestione demasiado.

Disponible en HBO Max