Falta de agua y pérdidas: las dos caras de la moneda

Llega el calor y la pesadilla de todos los veranos se repite: las cañerías están secas. Son numerosos los vecinos de distintos puntos de la Región que cada día abren las canillas de sus casas con las esperanzas de que el agua comience a correr, pero eso no pasa.

“No se si decir buenos días”, comenzó su relato el miércoles por la mañana una vecina de Los Hornos al desayunarse con que otra vez no contaban con el servicio. “Así estamos en 140 y 65 sin una gota de agua. Hay gente mayor y niños, ¿cómo hacemos para que dejen de cobrarnos por un servicio que no nos prestan?”, se preguntó indignada. Su enojo no surge de ese momento, sino que señaló que “hace casi tres meses que venimos con baja presión y hace una semana que estamos sin agua”.

Pero la queja no se limita solo a eso, sino que como si fuera una ironía de mal gusto así como en su casa no hay suministro en la vereda brota agua incesantemente. Es que desde el mes de abril hay una pérdida por la que “vivimos reclamando desde hace dos meses sin respuesta alguna de Absa”, destacó la damnificada. Según detalló el problema se centra sobre la cuadra impar en donde está el caño principal. “El reclamo lo comenzamos de nuevo el 30 de octubre, porque los que presentamos en abril lo dieron como arreglado, cosa que no pasó nunca”, aseveró.

Ella no es la única vecina de Los Hornos que se encuentra en esta situación, en 65 entre 138 y 139 denunciaron que “nunca tienen agua” es un problema que se arrastra en el tiempo ya que ellos llegaron al barrio en abril de 2021 y siempre tuvieron que vivir lo mismo. Es más en una ocasión “personal de Absa estuvo trabajando en 65 y 138, hicieron un pozo del que comenzó a salir agua, quedó todo embarrado pero no solucionaron nada. Después repitieron lo mismo en la esquina de 139, también sin éxito”, manifestó la vecina.

A pocas cuadras de ahí en 60 y 137 “desde hace meses hay poca presión en el suministro y en algunos días y horarios la situación empeora sustancialmente”. En ese sentido también remarcó que “con esta presión no llega el agua al tanque por horas y horas. A veces por todo un día”.

Mientras, en la esquina de 147 y 60 los vecinos observaban ayer con preocupación como el agua que falta en sus casas se desperdicia diariamente en una pérdida que hay en dicha esquina. “Hace más de 20 días realicé un reclamo a ABSA y nada”, reveló uno de los perjudicados.

Este problema no conoce de barrio llega a cada punto de la ciudad y en Hernández viven algo similar a lo que pasa en Los Hornos, donde un vecino de 29 bis y 511 denunció que “hace días que no tenemos agua. Cuando llamamos nos dicen que está todo en condiciones o nos mandan un camión con agua que resulta imposible usar de lo sucia que está”.

Por otro lado, un edificio de 22 y 64 en el que viven 30 familias “no tiene agua y Absa no hace nada” expresaron y tal como sucede en otros puntos se enteraron “que hay una pérdida de agua enorme por el barrio sobre la calle 21 entre 64 y 65”.

Esto preocupa en dos direcciones, primero por el agua que se desperdicia y después por el poder de daño que tiene en el espacio público. En 65 casi 19 “el pavimento está hundido con pérdida constante de agua” y los vecinos temen que pase a mayores ya que hay “riesgo de colapso” dijeron. Aseguraron que esto está así aproximadamente hace 40 días en los que hicieron una denuncia al municipio mientras que “Absa jamás contesta los teléfonos”, fustigaron.

La imagen se repite en 15 casi esquina con 55, donde es tanto el agua que corre que esta en la vereda y la calle en un lugar en el que “pasa un colectivo y se va a romper” dijo uno de los perjudicados quien opinó que le da “pena ver tanta pérdida de agua y que se produzca la rotura del pavimento si continúa así”.

Explicaciones de la empresa

Por su parte desde ABSA explicaron que durante la jornada de ayer se llevaron a cabo trabajos en zona norte, Los Hornos, San Carlos y Hernández por lo que se registraron cortes en el suministro, aunque la denuncias de los vecinos datan de días atrás. Por otro lado evitaron pronunciarse sobre las pérdidas.