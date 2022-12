VIDEO. Por aire y desde el mar: tremendo "ataque masivo" de Rusia con misiles en Ucrania

Rusia lanzó hoy una ola de ataques con misiles contra la capital y otras ciudades de Ucrania desde el aire y el mar, con la guerra ya en su mes número 11, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

"Diciembre 29. Masivo ataque de misiles (...) El enemigo ataca a Ucrania desde varias direcciones con misiles crucero de aire y mar desde aviones y barcos", indicó la Fuerza Aérea ucraniana en redes sociales.

Según el asesor presidencial Mijailo Podoliak, fueron disparados más de 120 misiles.

Tras una serie de reveses militares y pérdidas de territorio el último semestre, Moscú intensificó su campaña aérea con drones y misiles para atacar la infraestructura energética ucraniana.

Hoy por la mañana se reportaron explosiones en varias ciudades, incluyendo la capital Kiev, donde el alcalde Vitali Klitschko alertó de posibles apagones y pidió a los vecinos almacenar agua.

Las explosiones en Kiev causaron al menos tres heridos, según el alcalde, informó la agencia de noticias AFP.

Downing of a Russian cruise missile from MANPADS during today's Russian mass missile attack on Ukrainehttps://t.co/hceaPOyu2B pic.twitter.com/BShpZSNCtJ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 29, 2022

🇷🇺🚀💥🇺🇦Local resident in Ukraine on the video : "They just blew up our air defense..." pic.twitter.com/P8ruCAdGrR — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 29, 2022

#NationalGuard's solder shots down a cruise missile on the approach to #Kyiv during a massive russian missile attack on the territory of #Ukraine pic.twitter.com/i6KDN9yBwP — Ruslan Musychuk (@ruslan_muzychuk) December 29, 2022

Fragmentos de misiles derribados golpearon dos casas en el este de Kiev, mientras que una "empresa industrial" y un jardín infantil fueron dañados en el suroeste de la ciudad, informó la administración militar de la capital.

En la ciudad occidental de Lviv, las explosiones dejaron el 90% de la ciudad sin electricidad, indicó el alcalde Andrii Sadovyi.

El gobernador de la región de Lviv, Maksim Kozytski, dijo que la defensa aérea estaba operativa y pidió a los habitantes permanecer en los refugios.

También hubo una "serie de explosiones" en la segunda mayor ciudad de Ucrania, Jarkov, en el este, indicó el alcalde Igor Terejov.