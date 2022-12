Tren Roca: el ramal La Plata funcionará este domingo con servicio limitado por obras

Los trenes del ramal La Plata de la línea Roca circularán mañana con recorrido limitado por obras y tareas de mantenimiento en la zona de vías, informó la empresa Trenes Argentinos.



Las obras de mejoras en la línea Roca continúan en un nuevo tramo, por lo que este domingo los trabajos implicarán la reducción del servicio, y no habrá trenes desde ni hacia la capital bonaerense.



De esta manera, los trenes del ramal La Plata circularán con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Quilmes, por obras en zona de vías en la localidad de City Bell.



Además, se informó que las formaciones del ramal Plaza Constitución - Ezeiza - Cañuelas circularán con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Llavallol por renovación de vías entre Luis Guillón y Ezeiza, en tanto el servicio entre Ezeiza y Cañuelas no circulará por obras en zona de vías en Ezeiza.



En cuanto al ramal Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez, este domingo las formaciones que hacen el recorrido Bosques vía Temperley circularán con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Temperley, por obras en zona de vías en Florencio Varela.



En tanto, el servicio entre Bosques y Gutiérrez no circulará.



De igual modo, el ramal Plaza Constitución - Bosques vía Quilmes funcionará con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Quilmes, por obras en zona de vías.