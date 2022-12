Abel Balbo, flamante entrenador pincharrata: “Soy pragmático y quiero ganar siempre”

Luego de varias semanas de espera, finalmente Abel Balbo asumió como flamante entrenador de Estudiantes para lo que será la temporada 2023. Y días antes de dar inicio a la pretemporada en City Bell, el entrenador brindó su primera conferencia de prensa en el Pincha, en la que dejó clara su idea y lo que busca lograr con una institución con la que lo une un lazo especial debido a Carlos Salvador Bilardo.

Junto a Martín Gorostegui, el nuevo DT del Pincha comenzó explicando en UNO lo que significa Estudiantes para él y el estilo que buscará imprimirle al plantel.

“Desde chiquitito soy fanático del fútbol. Soy hincha de Newell´s, lógicamente, pero seguía a todos los equipos. Y Estudiantes era uno de los equipos top”, remarcó. “Para mí estar aquí es un honor y una gran satisfacción como entrenador. Poder entrenar un equipo que junto con el Bayern Munich, Real Madrid, Manchester United y otros como Boca y River, en Argentina, escribieron la historia del fútbol a nivel internacional es muy importante”, sostuvo. “Yo soy una persona muy ambiciosa. Quiero ganar siempre. Desde el primer momento, cuando me apareció la oportunidad dije ´sí´. Y por qué, porque quiero ganar. Y sé que vengo a un club donde la mentalidad es esa. Concuerdo mucho con la mentalidad del club”, dejó en claro antes de referirse a los entrenador que lo marcaron.

“Lógicamente tuve muchos entrenadores. Tuve tres entrenadores de Estudiantes, porque también estuvieron Pachamé y Sabella, quienes aunque no fueron los principales, también los tuve, y he aprendido mucho”, manifestó. “De Bilardo he dicho siempre: un genio, un adelantado. Yo incorporé mucho como jugador de todo lo que me enseñó, porque me agarró muy joven. Y como técnico utilizo muchas cosas de las que él nos enseñaba”, agregó. “La organización de un equipo, el orden. Estudiar al rival. Saber defectos y virtudes para tener en claro dónde te puede hacer mal y dónde podés hacerle mal. Me enseñó que para ganar hay que jugar bien”, aclaró. “Bilardo decía eso. Después, el concepto de jugar bien lo podemos ampliar. Soy un entrenador pragmático, ya lo van a ver. Yo quiero ganar. Hay una influencia en mí de los entrenadores que tuve de la cuna de Estudiantes”, sostuvo.

En cuanto a los objetivos, fue contundente: “Cuando te toca entrenar un equipo como Estudiantes, que escribió la historia a nivel mundial, cualquier competición que vas a empezar se empieza para ganarla”, sostuvo. “Después podés ganarla o no, pero la mentalidad tiene que ser esa. Mi mentalidad es esa: Estudiantes tiene que jugar todo lo que juega para ganarlo. Vamos a jugar el campeonato para ganarlo. Sabemos que hay equipos que están mejores que nosotros. No es que ahora te voy a decir que vamos a ganar el campeonato, pero la mentalidad tiene que ser esa”, indicó. “Creo mucho en la unión. En un grupo fuerte. Y si logramos eso, como yo creo que lo vamos a lograr, podemos pelear todo. Es mi manera de pensar”, aclaró.

A continuación, y más allá del deseo de pelear todo, se refirió a la importancia de los jóvenes y al número de profesionales con el que pretende trabajar.

“No me gusta tener muchos jugadores. Yo pienso que con 26 vamos a estar bien para las competiciones que vamos a tener. Después pueden ser 27, eso lo vamos a ver más adelante”, remarcó. “Vamos a empezar el día lunes con unos 34 jugadores. Hay muchos a los que quiero ver porque no los conozco bien. Esa va a ser la primera etapa de preparación, hasta el 22 de diciembre”, destacó. “Y después ahí voy a elegir la gente que quiero que quede y la que no. Lógicamente, al que no voy a utilizar, se podrá ir a préstamo a jugar a otro lado. Y ya en la segunda parte de la preparación va a estar el equipo de 26 o 27 jugadores”, aclaró.

En cuanto a los jóvenes, no dejó dudas: “Van a tener mucho lugar. La base va a tener muchos juveniles. Voy a trabajar mucho con los jóvenes. Me gusta trabajar con ellos”, indicó antes de avisar: “Si merecen jugar, van a jugar. Va a jugar siempre el que esté mejor”, dejó en claro. “Necesito de los grandes también porque los jóvenes solos no pueden jugar, necesitan de gente de experiencia al lado. Y eso es importantísimo. Fuerza joven con experiencia es un cóctel espectacular”, completó.

El ADN que quiere de su Estudiantes fue otro punto a tocar, en el que Balbo dejó en claro que su idea, como la de Bilardo, es jugar bien.

“Jugar bien es hacer bien lo que vos querés hacer”, describió el exdelantero. “Después está qué es lo que querés hacer”, aclaró. “Estudiantes tiene que ser un equipo protagonista en lo absoluto. Eso no se pone en duda. Vamos a ser un equipo protagonista, veloz y agresivo. Va a ser un equipo en el cual nadie defienda solo ni nadie ataque solo. Once atacan y once defienden”, remarcó. “Creo que los equipos se arman desde atrás hacia adelante. La fase defensiva es importantísima. Le doy muchísima importancia y la trabajo muchísimo. Incluso más que la ofensiva, porque dejo más fantasía para la parte ofensiva. Van a encontrar ese equipo: agresivo, veloz, protagonista. Va a jugar de igual manera en todos lados”, completó.

En cuanto a su metodología, fue claro: “Soy un entrenador pragmático”, se definió. “Yo lo digo mucho, y lo van a sentir mis jugadores: que tiren la pelota a la tribuna”, sorprendió. “Para mí tirar le pelota a la tribuna es una jugada inteligente. La lectura del defensor que tira la pelota a la tribuna es de un jugador que lee que hay una jugada peligrosa y de alto riesgo para el equipo. Entonces lo mejor es tirarla a la tribuna, acomodarnos y después seguimos jugando”, analizó. “Vamos a salir jugando, pero por qué. A mí no me gusta el tiki taka. Vamos a salir jugando porque yo quiero un equipo vertical. Y pienso que al salir jugando es más fácil y más eficaz el juego vertical”, explicó. “Me gusta hacer goles y no me gusta que me hagan goles, es muy simple. Este juego es así. Vamos a atacar con mucha gente y vamos a defender con mucha gente. Para mí las dos fases son extremadamente importantes”, continuó. “Si tengo que poner el colectivo adentro del arco para defender un resultado, lo hago. Si tengo que jugar con cinco delanteros, lo hago. Yo quiero ganar. Y voy a elegir en virtud o de acuerdo a la situación del partido lo que sea mejor para ganar”, manifestó.

Por último, habló del mercado de pases, aunque prefirió no dar apellidos y mucho menos referirse puntualmente a la posibilidad de repatriar a Guido Carrillo.

“Del mercado estamos viendo varios nombres. No quiero darlos. Pero tienen que tener confianza porque vamos a formar un equipo competitivo”, aclaró. “Más allá de los nombres, el hincha de Estudiantes tiene que estar tranquilo. Tenemos tiempo y estamos trabajando para eso”, completó.

En cuanto a Carrillo, concluyó: “Estoy evaluando un montón de posibilidades. Puede ser, puede no ser. Vamos a ver”.

