Se presentó en un programa de TV y afirmó ser parecido a un participante de Gran Hermano: ¿El doble de "Alfa"?

"Bienvenidos a Bordo", el programa que conduce Laurita Fernández, tiene una sección muy llamativa y graciosa: "Las puertas de los parecidos". Allí, el público se presenta si justamente, tiene algo que lo identifique y lo haga parecerse a otra persona.

Entre tantos que pasaban por el ciclo de entretenimientos, hubo uno que llamó la atención y que rápidamente fue identificado por su vestimenta tan particular: el pañuelo en la cabeza, la barba candado y la característica ropa de motoquero.

Si. Fue a representar a Walter "Alfa", el participante de Gran Hermano que sigue en competencia pero que puede abandonar el reality este domingo, si es que así lo decide la gente.

“Mirá, vino a la puerta de parecidos…Sí, no te equivocaste de canal, no, es él, no sé cómo hizo pero salió de dónde estaba y está acá", dijo Laurita sobre este personaje que se presentó a concursar.

“¿Quién es Raúl?”, le preguntó Laurita a Raúl Fritzche, director del Coro Kennedy. “¿Lo digo? A-L-F-A, Alfa”, lanzó Fritzche. “¿Sos el Alfa? ¡¡¡Es el Alfa!!!”, exclamó la conductora, que luego agregó: "la forma de la barba, el cuello, el tórax, ¡hasta los collares tiene igual".

Rápidamente hicieron una comparación y vieron aspectos muy parecidos al polémico jugador de la casa, que es apoyado por el público pero no tan así por sus compañeros.