Dybala agradeció a la Roma por su recuperación

Paulo Dybala, que todavía no ha podido sumar minutos con la Selección en el Mundial, le agradeció ayer a su club, Roma, y al entrenador portugués José Mourinho por ayudarlo en la recuperación de una lesión que parecía que lo iba a marginar de integrar el seleccionado argentino en Qatar 2022.

“Hice todo lo posible para jugar el último partido con la Roma (antes del receso por el Mundial) y hablé con Mourinho esa semana previa con Torino”, relató la “Joya”, consignó un despacho de la agencia italiana ANSA.

“Él me preguntó cómo me sentía y le dije que si me necesitaba, estaba a disposición”, prosiguió el atacante ex Instituto de Córdoba en diálogo con el canal de televisión chino Zhibo TV.

“En el partido con Torino finalmente ingresé, me sentí bien. Tuve una buena actuación y eso me permitió ser convocado a la selección nacional para el Mundial”, destacó el oriundo de Laguna Larga.

Dybala sufrió una lesión el en recto femoral de la pierna izquierda en el partido donde Roma venció Lecce por 2 a 1, por la novena fecha de la Serie A italiana.

“La Roma jugó un papel fundamental en mi recuperación”, aseguró, al confesar que “cuando me lesioné tuve miedo porque sabía que el tiempo que tenía para recuperarme era poco y la lesión era seria”. “Para jugar aquel partido ante Torino me entrené duro porque quería estar al 100 por ciento y en eso me ayudó mucho Mourinho, con quien tenemos una excelente relación”, comentó.

Dybala, quien no jugó en amistoso de preparación para el Mundial con Argentina, finalmente fue incluido en la lista definitiva por el técnico Lionel Scaloni, quien siempre dijo que lo tendría en cuenta si lograba recuperarse.