Fotos y cambio de camiseta: los jugadores australianos, de rivales a fanáticos de Messi

Lionel Messi es único. Despierta admiración en los hinchas, incluidos muchos neutrales que hinchan por Argentina solamente para que el rosarino cumpla su sueño y le ponga un broche de oro a su impresionante carrera a la que solamente le falta la consagración en un Mundial. Pero no solamente los hinchas le profesan semejante idolatría: después de 90 y pico de minutos de fricciones, foules o tratar de pararlo como sea, los propios rivales no quieren irse de Qatar sin compartir un instante con el 10.

Los australianos no fueron la excepción. A pesar de la derrota, varios “socceroos” esperaron en la puerta del vestuario a Messi, que con su amabilidad de siempre accedió a la requisitoria. Joel King, Marco Tilio y Keanu Baccus consiguieron un video junto al crack, a la vez que pasaron el celular de mano en mano para fotografiarse junto a - en algunos casos- su ídolo de la infancia.

Cameron Devlin, el volante australiano que no jugó en Doha, fue más allá que sus compañeros. Más rápido que todos en la zona mixta de camarines, el mediocampista del Heart of Midlothian de Escocia tuvo los reflejos suficientes para lograr cambiar la camiseta y llevarse un abrazo de Leo. Un privilegiado, sin dudas, que podrá contar la hazaña a sus nietos o lograr una buena suma en eBay en algunos años cuando esa casaca se convierta, si los resultados ayudan, en mítica.

Fue una muestra más del respeto que tienen los australianos por el argentino. Los futbolistas dejaron de ser pares para convertirse en simples fans que saben que difícilmente vuelvan a compartir un campo de juego con Messi.

Joel King compartió la foto ayer y solamente puso la silueta de Messi. Marco Tilio, por su parte, escribió: “Ser parte de algo tan especial y haber aprendido tanto. Para luego conocer a mi ídolo de niño y al mejor jugador del mundo. Estoy muy agradecido y me siento bendecido. Gracias Australia, qué experiencia”.

Por su parte el delantero Craig Goodwin, el autor del remate que se desvió en Enzo Fernández para el sufrimiento argentino de los últo¡imos minutos con el 2-1, subió dos imagenes junto al astro. Una en el campo de juego y la otra en los vestuarios, junto a un emoji de una cabra, una expresión que suele usarse para referirse al mejor de todos los tiempos, por su significado en inglés (GOAT: greatest of all times).

Cuando King, Tilio y Baccus regresaron a su camarín, fueron el centro de atención por haber conseguido semejante souvenir con el mejor jugador del mundo. “Chicos, ¿puedo ver las fotos?”, le preguntó uno de los oceánicos y Tilio se las mostró a su compañero. “Oh, Dios mío. Muy bien”,

En la previa del cotejo el defensor Milos Degenek había pronosticado “un juego difícil, obviamente jugando contra probablemente el mejor futbolista que haya aparecido en este juego. Pero son once contra once y no hay once Messis. Hay uno” y luego del partido buscó a Messi, se sacó su foto con él y reveló: “Después de que terminó el partido, le pedí a Messi que quería tomarme una foto con él. Me estaba esperando y se tomó la foto conmigo. Es un ser humano increíble con una humildad enorme”.

En su cuenta de Instagram, Degenek (nacido en Croacia y que llegó a Australia huyendo de la guerra de Kosovo) se refirió al partido y más allá del traspié invitó a los australianos a seguir apoyando el fútbol. “Honestamente no podría estar más orgulloso de la familia que tenemos y somos Socceroos. Espero haber enorgullecido a nuestra nación. Gracias a cada persona desde el corazón”, señaló.

Joel King, Marco Tilio y Keanu Baccus se sacaron fotos con Messi como simples fans

La escena de los australianos con Messi ya se hizo costumbre en otros encuentros. En los amistosos ante Honduras y Jamaica, sus futbolistas fueron a buscarlo tanto en el campo de juego como en el vestuario. Y también es repetida la imagen en la que varios jugadores de todos los equipos le piden la camiseta y suele verse la seña de Leo indicando el vestuario, aún entre pares. Porque incluso futbolistas que están a una misma altura competitiva, a nivel club o selección, tienen una profunda admiración por Messi, que en su propio “last dance” está mostrando un nivel superlativo.