Angelotti reconoció a la Selección argentina y el nivel alcanzado por Leo

Carlo Ancelotti, el técnico que tiene bajo su conducción al Real Madrid, posible equipo de Enzo Fernández de avanzar la negociación con Benfica de Portugal, analiza distintos aspectos del Mundial de Qatar, desde el día que comenzó a desarrollarse, y además de considerar al seleccionado de Argentina como posible semifinalista destacó la estatura futbolística alcanzada en el torneo por Lionel Messi y dos de sus compañeros: Julián Álvarez y Enzo Fernández.

“El Mundial entró en fase decisiva, la más apasionante, con los partidos de octavos de final. De momento tenemos ya en cuartos a Holanda y Argentina. Los argentinos después del tropiezo contra Arabia Saudita han vuelto y Messi está jugando a su mejor nivel. Los jóvenes Álvarez y Fernández están dando energía y entusiasmo al equipo”, dijo el italiano.

Antes de comenzar la ronda final, Angelotti consideró “Veremos qué sucede en estos octavos, pero no intuyo grandes sorpresas. De un lado del cuadro tenemos a Brasil y Argentina al mando. Del otro, Francia, Inglaterra, Portugal y España. A ver quién llega a las semifinales por aquí”, y solamente restan los dos partidos de hoy para que los pronósticos de Ancelotti se cumplan en su totalidad.

Carlo Ancelotti es el entrenador que más veces ganó la Champions League: cuatro con la obtenida en la última edición al mando del Real Madrid en la final que le ganó por 1-0 a Liverpool de Inglaterra en Paris, Francia.

El italiano, quien se hizo cargo del equipo “Merengue” para desarrollar una transición, consiguió llevar al equipo español a lo máximo a nivel europeo y a su vez dejó atrás al francés Zinedine Zidane, quien se había consagrado tres veces con Real Madrid, y al inglés Bob Paisley, tres con Liverpool.

El técnico de 62 años, que había logrado las otras dos “Orejonas” a través del Milan de Italia, desempeñó funciones en Parma, Juventus, Napoli y Milan, en Italia; Paris Saint Germain, en Francia; Chelsea y Everton, en Inglaterra; Bayern Munich, en Alemania; y tuvo una etapa anterior entre 2013 y 2016 en Real Madrid.

Tras la última Champions, Carlo Ancelotti adelantó que su carrera de director técnico finalizará cuando termine su actual ciclo en el Real Madrid de España.

En conferencia de prensa deseó que su estadía en el club “Merengue” dure “hasta los 80” y admitió que será imposible motivarse con otro proyecto después de dirigir al “mejor equipo del mundo”.

“Si todo va bien, en el Real Madrid me quedaría hasta los 80, ¿por qué no? Hasta que no me vuelva completamente loco”, declaró con humor el italiano.

“Los jóvenes Álvarez y Fernández están dando energía y entusiasmo al equipo”