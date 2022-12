De La Plata al Barwa: con algunas escalas y la esperanza a flor de piel

Matías Marcilese

Qatar es el mundial más lujoso de la historia, de eso no hay ninguna duda. Pero las preguntas que me hago desde acá es, ¿Dónde se hospedan los platenses? ¿Es posible ir llevando la vida en el día a día qatarí? Hace unos días, en la previa del partido con Polonia, dialogamos con Carlos que nos contaba otra opción acerca de vivir el mundial. Alrededor de 100 platenses hicieron base en Dubai y viajan a Doha solamente los días de partido. En una hora hacen Dubai-Doha en avión, y salen automáticamente al estadio que juegue Argentina desde la estación de metro ubicada en el aeropuerto internacional Hamad.

Otros eligieron vivir la fiebre mundialista desde el país anfitrión. Tal es el caso de Yasin Ale, un joven de Ensenada que viajó desde París, con una conexión en Londres, para luego aterrizar en Doha el 30 de noviembre, vísperas del duelo ante Polonia. Él vino solo y conoció a su acompañante de habitación aquí en Qatar, igualmente habían mantenido charlas por Whats App previamente. Se está quedando en el alojamiento Barahat Barwa de Al Janoub que es uno de los más económicos que se conseguían a la hora de buscar donde dormir. Es su primer mundial y realmente se lo nota fascinado y cuenta que “me dan ganas de ir a todos los mundiales, es una experiencia que se la recomiendo al que lo pueda hacer, que no dude”. Desde que está acá en Qatar fue al estadio 974 a Argentina – Polonia y al duelo de 8vos de final ante Australia en Amhad Bin Ali. Ya tiene su entrada para el viernes ante Países Bajos en Lusail y vive el dilema de muchos. Tiene vuelta a Europa el 10 de diciembre para luego emprender el regreso a Ensenada, pero pone en duda ese regreso si la Scaloneta pasa el 5to partido y tuviera que jugar la semifinal del 13 de diciembre. Yasin está viviendo un sueño y se nota en su cara, en sus expresiones, en la felicidad que irradia cuando cuenta que los precios para comer no le parecieron tan caros como se imaginaba o como se le graficaban antes de venir. Para finalizar, un mensaje especial: “Quiero agradecerle a mi familia, a mi novia, que en un momento dudaba de venir porque venía solo, pero ellos me empujaron y acá estoy viviendo un sueño. Los extraño mucho y por suerte a fin de año ya me reencuentro con ellos en Ensenada”.

En el barrio más habitado por argentinos también me encontré con Pablo, de 31 años que viajó desde Estambul porque viene de un viaje conociendo Europa hace 3 meses y llego el 19 de noviembre, Jere de 33 años llegó el mismo día viniendo desde La Plata, haciendo escala en Madrid y Eneas con 30 años, que vino desde La Plata que dio una vuelta más yendo a Madrid, Atenas y Beirut, para finalizar en Doha. “La Scaloneta se merece que tenga mil escalas” afirma entre risas el joven platense.

Eneas dice que “la ciudad le pareció increíble, todo es nuevo, gigantesco, pero sin perder las raíces en cuanto a las construcciones. Tienen el sello árabe”. Los 3 estuvieron presentes en los partidos argentinos y coinciden en que fue la mejor decisión que tomar venir a Doha.

Siguiendo con la charla, Jere manifiesta que “Lo que mas se nos complica es el cambio horario, no podemos cambiar el sueño porque hablamos con nuestros familiares todo el tiempo y cuesta acostarse temprano”. Coinciden que está todo muy organizado en cuanto a limpieza y transporte. Se los nota muy a gusto a los 3, pero todavía no dominan bien las comidas. “Se nos hace complicado cocinar, por eso tratamos de ir comiendo frutas o comida hecha cuando venimos de la cancha”. Sus caras de felicidad en los estadios lo dicen todo. Tanto es la expectativa que tienen pasajes de regreso para después de la final. Pero primero, Argentina jugará el viernes ante Países Bajos en Lusail por los cuartos de final. Ellos, ya esperan ansiosos con sus tickets en la mano.