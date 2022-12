Iba a pasar: se picó entre Morena Beltrán y Ruggeri que se cruzaron en vivo y le dijo "vos no habías...."

De cara al encuentro de Argentina y Países Bajos por el pase a cuartos de final, el mundo del periodismo deportivo en ESPN volvió a revivir la eterna discusión entre bilardistas y menottistas. Esta vez, los protagonistas fueron nada menos que Morena Beltrán y Óscar Ruggeri.

El cruce se dio en medio de la cobertura especial que hace el canal deportivo de cable, a horas del esperado partido de los de Lionel Scaloni. Mientras se debatía sobre los estilos de juego, la periodista deportiva lanzó una pregunta que abrió una acalorada discusión.

“¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología?”, fue la pregunta en cuestión. Sin dudarlo, el ex campeón del Mundo ‘86 le respondió: “Totalmente, a morir con Bilardo”.

“Por suerte nací en el 99 y no me identifico con ninguno”, aseguró la joven periodista de 23 años. Como era esperado, el ex futbolista le retrucó: “Te voy a decir algo More. ¿Viste cuando vos compras la camiseta (de la Selección)?. Vos no habías nacido pero tiene dos estrellitas. Sino, no tendría ninguna. Toda la vida nos tuvimos que bancar esta división”.

En el medio intervino el Chavo Fucks para mencionar que “más allá del aplauso sostenido, porque vos dijiste que no te identificabas con ninguno, Óscar tiene razón. Una estrella es de cada uno. Son dos tipos que marcaron la historia del fútbol”.

Ruggeri insistió: “No podés decir eso. Sos mala, porque cuando vos naciste, a San Martín tampoco lo viste”.

“No, obvio. Yo voy al discurso, no al legado que dejaron o al fútbol que desplegaron sus equipos. Es obvio que estoy agradecida”, aclaró Beltrán. “Es una locura lo que le decían a Bilardo, que estaba analizando a los rivales de punta a punta y les servía a ustedes todas las herramientas con videos. Me parece un descalabro que minimicen la figura de Bilardo como lo hace un montón de gente. Para los dos lados. Respeto y admiración total por un tipo que se desvivía por el fútbol”, cerró la joven.