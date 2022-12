Alberto Fernández: “No pienso en la reelección”

El presidente Alberto Fernández aseguró que no está pensando en la elección del año próximo, sino que quiere “terminar su mandato habiendo sembrado oportunidades” en un país que tiene “una oportunidad de futuro extraordinaria”.

“Estoy pensando sólo en resolver problemas del país, no estoy pensando en la elección” de 2023, afirmó el Presidente en un ciclo de videoconferencias organizado por The Financial Times, un día después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner dijera que el próximo año no será candidata a nada.

Consultado sobre una hipotética candidatura suya en las elecciones presidenciales de 2023, Fernández indicó estar “absolutamente metido en los problemas de la gestión”.

“La Argentina tiene una oportunidad de futuro extraordinaria. Quiero terminar mi mandato habiendo sembrado Argentina de oportunidades”, destacó.

Por otra parte, consultado sobre el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei, dijo que representa “a la extrema derecha” y que es una figura política producto de la “desazón” que dejó la pandemia en todo el mundo, pero que no tendrá relevancia en las elecciones del próximo año.

“Argentina ha tenido riesgos de padecimientos muy enormes, que terminaron con 30 mil desaparecidos. Todo eso lo hizo la derecha y Milei representa a la extrema derecha”, remarcó.

MÁS REPERCUSIONES

Un día después de la sentencia contra Cristina, la liga de gobernadores peronistas advirtió que la condena “atenta contra la democracia”, mientras que desde la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) consideraron que se trata de un “punto bisagra” en la historia política argentina.

En un documento consensuado por más de 15 gobernadores, la liga de mandatarios consideró el accionar judicial como “un hecho de enorme gravedad institucional que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”.

“Me parece que estamos en un punto bisagra que puede marcar un antes y un después, y que nos dice a los argentinos que no hay impunidad, no importa el poder que se ostente”, sostuvo el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por el radicalismo, Gerardo Morales.