La pretemporada todavía no corre

Una jornada muy intensa vivió ayer Gimnasia. llena de incertidumbre de cara al inicio de la pretemporada, pactada para la jornada de hoy. Recordemos que en principio el grupo debería haber vuelto el lunes 5 de diciembre pasado, pero por el atraso salarial, se decidió pasarlo para la presente jornada esperando que la solución llegara, y esto era con el dinero depositado en las cuentas de los jugadores.

El atraso salarial era de 3 meses, pero no solo había deuda con el plantel profesional, sino también con el cuerpo técnico, y con los empleados que trabajan en la diferentes sedes del club.

Lo concreto es que en el transcurso de la jornada de ayer se empezó a depositar el dinero a los futbolistas, aunque no todo, sino parte del contrato. En definitiva, como habíamos adelantado en la edición de la víspera, la dirigencia sabía que no iba a poder saldar toda la deuda, pero al menos iba a tratar de achicarla para que los futbolistas arrancaran con la pretemporada.

Y fue una jornada de mucha incertidumbre, por que hasta bien entrada la tarde se había depositado un mes a los futbolistas. Por eso el plantel estuvo alerta todo el día para ver qué solución se tomaba, si arrancaban la pretemporada o no.

Pero no era lo único para tener en cuenta, ya que también estaba la situación de los trabajadores de los predios para que volvieran a contar con la ART y tener su correspondiente cobertura.

Durante la tarde el dinero fue llegando a todos, pero no la totalidad en el caso de los futbolistas, y por eso la decisión se mantuvo de no presentarse en el día de hoy. Todo esto los jugadores lo fueron charlando, pero la postura era firme, querían cobrar la totalidad de lo adeudado, y esa plata no estaba.

Al no entrenar hoy, la idea es arrancar con los entrenamientos el próximo lunes 12, es decir, una semana después de lo pautado. De esta manera, se le daría unos días más a la dirigencia para tratar de saldar la totalidad de la deuda.

En la sede Social de calle 4 entienden que hicieron una gran esfuerzo al tratar de mostrar intención de pago para que el grupo volviera al trabajo, y es por ello que decidieron confeccionar un comunicado para explicarle a los socios y simpatizantes cuál es la situación actualmente.

Según se supo, la dirigencia depositó ayer 45 millones de pesos, pero así todo, no se llegó a abonar ni la mitad de la deuda. Ahora bien, teniendo en cuenta esta situación, los días van pasando y se pierde tiempo de preparación que después ya no se podrá recuperar, y esto no le hace mucha gracia a Pipo Gorosito y el resto de su cuerpo técnico que ya tenía todo el trabajo planificado para haber empezado el día 5.

COMUNICADO DE LA CD

Como quedó dicho la CD confeccionó un comunicado, que textualmente dice lo siguiente:

“Se avanzó en el pago de obligaciones salariales y se canceló una parte de la deuda con integrantes del plantel del fútbol profesional. También se acordó un plan de pagos para saldar la deuda contraída con la ART que prestaba servicios con la institución y se contrató una nueva Aseguradora de Riesgos del Trabajo, con lo cual las y los trabajadores de la institución volverán a tener cobertura a partir de mañana. A raíz de esta deuda, la cobertura de toda la masa de trabajadores había sido anulada por la Superintendencia de Seguros de la Nación el pasado 26 de julio. La nueva ART le generará al Club un ahorro anual de $16 millones en comparación a la prestación anterior.

Cabe destacar que hoy (por ayer) el Club hizo la transferencia correspondiente para reducir la deuda salarial que se mantiene con el plantel de fútbol profesional. Además, se concretó el pago de los sueldos de los docentes y auxiliares que se desempeñan en los establecimientos educativos de los tres niveles: Jardín de Infantes, Escuela Primaria y Escuela Secundaria.

Si bien los jugadores de la reserva comenzarán mañana (por hoy) con los trabajos de pretemporada, el plantel de fútbol profesional decidió no presentarse. Ante esta situación, desde la Comisión Directiva seguiremos trabajando para encontrar las soluciones que permitan garantizar el normal desenvolvimiento del fútbol profesional”.