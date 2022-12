Lluvia de nominados en Gran Hermano: el platense Agustín quedó en placa junto a otros 5 participantes

Un miércoles con muchas sorpresas en la casa de Gran Hermano. El juego se pone cada vez mas interesante y las nominaciones se convierten en el único momento en donde los participantes, pueden enviar a un compañero a placa para armar las valijas e irse.

Por ello, ayer no fue la excepción. Un total de 6 nominados, con una tendencia muy marcada: Romina, fue la mas votada. Luego la siguió Maximiliano, Nacho, Julieta, Marcos y el platense, Agustín.

Todos ellos se podrán ir este domingo. Pero lo cierto que en la edición del debate de esta noche, Thiago va a tener que salvar a uno.

El joven de apenas 19 años, ganó la prueba de líder el pasado martes, en un mano a mano con Alexis y Nacho, en un desafío que requirió destreza física y mucha concentración.

La espontánea, un arma muy seductora

Esta semana nuevamente, las estrategias estuvieron a flor de piel. Tal es así, que luego de la salida de cada jugador, los "hermanitos" concurren rápidamente al confesionario a realizar la "espontánea".

Ese beneficio da 3 puntos al primero y 2 al segundo y quien fue la encargada de repartirlos, fue Julieta.

“Los primeros tres votos se los voy a dar a Maxi, siento que recién cuando se quedó Daniela no le gustó para nada. Lo siento medio aislado del grupo, con baja energía, la verdad es que es una persona que no me dolería que se vaya en este momento", narró en primera instancia.

"El que sigue (el segundo) se lo voy a dar a Agustín, porque la verdad ya me tiene bastante cansadita el papel de estratega, que me quiera todo el tiempo venir a dar miedo y que me diga: ‘la próxima sos vos, la semana que viene te toca’, y así con todos porque trata de llenarle la cabeza a todos… No me gusta ese juego porque me tiene cansada, la verdad. No me gustan esas actitudes que tiene”. Cerró.