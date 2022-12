“Debo haber sido una HDP con ustedes”: la furia de Guercio contra el programa de De Brito

“Con la peor de las ondas” titularon en las redes de “LAM” un informe sobre la nota que Eliana Guercio no quiso darle al movilero del programa de América. En el video se ve cómo la ex vedette, a la salida de la radio en la que trabaja, se intenta escabullir del notero que, insistentemente, la corre hasta la cochera, a pesar de la negativa de ella para hablar porque, según le explica, estaba en medio de una emergencia y necesitaba irse rápidamente.

Tras ver la publicación en Instagram, la mujer del arquero Sergio “Chiquito” Romero dejó un comentario muy furioso que tuvo más muestras de apoyo que críticas: “Ya estamos, ¿no? Cuando me tuvo cara a cara en la puerta de la radio no me habló. Esperó dos veredas para gritarme. Le levanté la mano, saludé y le dije que estaba apurada. Entonces prende la cámara y me corre. Yo tenía una urgencia y él pretendía que yo le explique la urgencia. ¿¿Estamos todos locos?? ¿¿No les parece mucho ya?? Hace rato se olvidaron que siempre estuve”, comenzó el furibundo descargo la rubia.

Tras contar algunas de esas veces en las que estuvo a disposición del programa que conduce Ángel de Brito -“hasta embarazada de 8 meses (con la mejor de las ondas siempre)-, Guercio continuó con su relato: “Siempre estuve y no porque lo necesitara, por agradecida, ya hacía rato me había ido y siempre estuve. No me voy a cansar de recordárselos (porque de repente tienen amnesia). Pero un día decidieron que se terminó la onda. Buenísimo, ningún problema, no pasa nada, ni siquiera me comuniqué para preguntar que pasó. Y ahora esto, hacerme quedar como una maleducada, contando una parte y callando la otra. Gracias. ¿Es necesario seguir bardeándome? Ya estoy en todos los portales, se ve que debo haber sido una HDP con ustedes, buenísimo. Gracias”.

El mensaje de la rubia tuvo casi 700 me gusta y más de mil respuestas, en su mayoría de apoyo. “Sentí vergüenza de cómo te acosaron, pediste mil veces de buena forma irte porque tenías una urgencia, a cualquiera puede sacarlo que te sigan sin parar. Me dio vergüenza de solo mirarlo. Lamento que tengas que pasar por esta situación, pero bueno, seguramente alguien te sabrá pedir disculpas”, le escribió una seguidora.

Y a otra usuaria, que le comentó que esperaba que “estuviera todo bien”, Eliana Guercio le contestó: “Gracias!! Sí, está todo bien, necesitaba llegar a mi casa (en zona sur, la otra parte del mundo). La gente no sabe y habla y te hacen quedar como una mierda sin importar el momento que estás pasando. No pasó nada y estaba todo bien pero no lo supe hasta 32 minutos después de eso”.

Y como era de esperar, Yanina Latorre le contestó: “¿No será mucho? Que se baje del pony la Guercio. ¿Quién sos?”, fue el comentario de Yanina Latorre, panelista de “LAM”.