Fernando Gray lapidario con Máximo Kirchner: "No somos adolescentes caprichosos"

El intendente de Esteban Echeverría que se opuso al desembarco de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista bonaerense, cuestionó al jefe de La Cámpora por renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. “¿Representa al peronismo de la provincia de Buenos Aires o a La Cámpora”, se preguntó. Y remarcó: “No somos adolescentes caprichosos; somos dirigentes políticos con enormes responsabilidades”.

“Me pregunto: con la renuncia de Máximo a la jefatura del bloque de Diputados del Frente de Todos, ¿Se expresa el pensamiento del peronismo bonaerense o solo el de La Cámpora?”, inquirió el intendente.

“No nos endeudaríamos nunca con el FMI; no compartimos la deuda contraída. No conozco la ‘letra chica’ del acuerdo, pero tengo la suficiente responsabilidad política e institucional para no llevar a la Argentina al abismo”, advirtió Gray en su carta.

“No somos ‘adolescentes caprichosos’; somos dirigentes políticos con enormes responsabilidades sobre más de 40 millones de argentinos y argentinas”, añadió en su carta el jefe comunal.

En una carta que hizo pública, Gray recordó que La Cámpora “pretendió obligar a renunciar a las autoridades electas [del PJ bonaerense] para que, en su lugar, asumiera Máximo Kirchner”. Gray era vicepresidente del partido en ese momento (noviembre de 2020) y el presidente era Gustavo Menéndez (intendente de Merlo).

EN DESARROLLO.-