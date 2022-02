Marianne Faithfull reeditará su álbum "Vagabond Ways"

Bajo el sello BMG, Marianne Faithfull reeditará el 4 de marzo su álbum de estudio "Vagabond Ways".

La reedición, grabada originalmente en los Teatro Studios de California en 1999 y producida por Mark Howard y Daniel Lanois, incluirá una selección de maquetas y una grabación de estudio inéditas, además de nuevos liner notes. Será la primera vez que el álbum se edite en vinilo de 180g, CD y en formato digital.

"Vagabond Ways" fue el primer álbum de Marianne con material original después de un intervalo de 5 años, entre los cuales se publicó su biografía "Faithfull", así como su grabación de la ópera de Kurt Weill, "The Seven Deadly Sins".

Muchas de las historias que se cuentan en este álbum se han adaptado a partir de recuerdos que no se incluyeron en la biografía, o de sus observaciones sobre luchas sociales por las que se sintió especialmente conmovida.

Otros temas incluyen una interpretación de "Tower of Song" de Leonard Cohen, una canción que Roger Waters le regaló de las arcas de Pink Floyd, "Incarceration of a Flower Child", y "For Wanting You", escrita especialmente para Marianne por el dúo de compositores Elton John y Bernie Taupin.

También fue un álbum de primeras veces para Marianne, que en su momento expresó que mostraba un nivel de auto-aceptación que no había explorado antes.

Contiene sus primeras aproximaciones de su interpretación de la poesía con la música, algo que recientemente ha explorado en el álbum con Warren Ellis, "She Walks In Beauty" que recibió gran recepción de la crítica.

El material extra del álbum incluye una composición inédita de Marianne Faithfull y Daniel Lanois,"Drifting", grabada en el momento de las sesiones originales pero que no se incluyó en el álbum final, así como maquetas de "Vagabond Ways", "Incarceration of a Flower Child", "Electra" y "Tower of Song".

La reedición también incluye la canción de Bob Dylan "Blood In My Eyes", incluida en un formato físico por primera vez (fuera de su edición original como tema extra en su versión japonesa).