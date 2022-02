Dudas y reclamos por la boleta del Municipal

La llegada de las facturas de la Tasa Municipal correspondiente 2022 y el pago en el primer vencimiento, el jueves, abrió interrogantes en varias casas y departamentos, con números que no cierran: en esos cálculos, lejos de beneficiar a quienes van a pagar las seis cuotas juntan, la liquidación parece penalizar la acción, con montos que prácticamente se duplican. La aparente inconsistencia con la estrategia tradicional de “premio” a quienes deciden cumplir por adelantado generó dudas y reclamos en varios barrios, pero desde la Comuna se aseguró que no hubo errores y más bien todo derivó de la aplicación de un beneficio dispuesto a fines del año pasado para “buenos contribuyentes”, que se liquidó con las facturas de 2022, en casos.

Elsa Salas se llevó una sorpresa en contra de su bolsillo: “La cuota de mi casa es de 803 pesos. Como hago siempre decidí pagar las seis juntas. Me cobraron 8.397 cuando la multiplicación de las seis cuotas da alrededor de 4.800 pesos. No sé si se confundieron en las cuotas o en el pago total. Fui a quejarme con el que me hizo el cobro, en la Delegación de 25 y 75 (Altos de San Lorenzo) y la persona que me atendió me dijo que a mucha gente le liquidaron mal”, dijo Salas, una vecina que vive a pocas cuadras de ese centro de cobro, dentro del casco urbano. “En otro caso, de la casa de un familiar, pasó algo parecido. La cuota es de 239 pesos y me cobraron en total, 2.503”, dijo la mujer.

“Han llegado boletas de la tasa SUM Municipal con errores (en mi caso 3 de diferentes propiedades). La liquidación del pago anual está calculada en base a `12 cuotas´ en lugar de 6 y sin el descuento por pago anual. Escribí a la Municipalidad y hasta ahora no obtuve respuesta”, le dijo otro vecino a este diario. En su caso, la boleta que mostró indica una cuota de $1.437,60 y en la ventana del pago anual $15.016,90.

Ante esos y otros planteos de los últimos días, desde la Comuna se negó que hubiera errores y se señaló que la situación viene de la aplicación, con la primera cuota del año de un beneficio correspondiente al año pasado para algunos contribuyentes.

“En 2021 el Municipio lanzó un plan de regularización muy ventajoso con descuentos de hasta el 100% de los recargos. Este plan tuvo la particularidad de que todo lo que se recaudó se destinó a otorgarles un beneficio a los buenos contribuyentes. Consistió en reducir a la mitad la última cuota de la tasa SUM. La cuestión surge porque al momento de otorgar el beneficio, muchos contribuyentes ya habían hecho el pago anual, con lo cual no se les pudo dar ese descuento. En esos casos se determinó darles el beneficio en la cuota 1 de este año”, se indicó.

Es así que en esos casos (quienes venían al día e hicieron el pago total a principios del año pasado), lo que ven como cuota 1 de 2022 tiene descontado ese 50% de quita.

El pago anual se calcula sobre la cuota total, y se incorpora el descuento del 50% que solo es para la primera cuota. Además, incorpora un 5% de descuento adicional por adelantar el pago del resto de las cuotas, detalló la Comuna

Se añadió que el descuento figura en la parte derecha de la boleta. También se envió una nota que explica la situación, se indicó. Así, para el caso de la vecina, por ejemplo, se señaló que en lugar de los $803 que aparecen en la ventana, la cuota real es el doble 1.606. “El anual sería entonces de 1.606 multiplicado por 6 cuotas, que da $9.636. Pero hay que restarle el descuento del 5% más el 50% de la cuota 1”, apuntó la fuente.