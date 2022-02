Desde el lunes el pan entre un 20 y un 25% más caro

El bolsillo de los vecinos de la Región sufrirá otro embate. Este lunes, a la hora de comprar pan, el precio será otro en los comercios. Ya había adelantado la posibilidad del aumento la Federación Industrial Panaderil de la Provincia y ahora el sector local lo confirmó: oscilará entre un 20 y un 25 por ciento. De esa manera, la variación del kilo del alimento básico estará entre 170 y 240 pesos, dependiendo de los valores que ya esté manejando cada emprendimiento del rubro.

“Aumentó mucho la materia prima, porque el aumento del combustible influyó en los costos de los productores de harina. La suba también se relaciona con el dólar blue, que aunque después baje los precios no bajan”, explicó el secretario a cargo de la presidencia de la Asociación de Propietarios de Panaderías de La Plata, Berisso y Ensenada, Hugo Natale, quien sostuvo que este nuevo reajuste en la mesa hogareña pone en jaque a las familias “Y a nosotros también, porque nos aumenta todo y vamos necesitando un poco más de ingresos. Tenemos que vivir”, añadió.

Según consideró Natale, el pan es uno de los productos que menos ajustes de precio sufrió en los últimos meses. “Se mantuvo más o menos a 160 pesos desde abril del año pasado -puntualizó el dirigente-. De todos modos, los nuevos valores de los que hablan ahora son más para la capital federal; acá no podría aumentar a 230 pesos como dicen que va a llegar en las panaderías de la ciudad de Buenos Aires, porque no hay poder adquisitivo para esos precios. Algunas panaderías puede ser, pero la mayoría no puede llevarlo a esos valores. No creo que pase de 200 pesos el kilo”.

Ocurre, que según coincidieron diferentes comerciantes del rubro, el alza en los precios que forman el costo del pan no se limita a la bolsa de harina. “Aumentó todo: la margarina, la sal, la levadura. A partir del lunes va a costar entre un 20 y un 25 por ciento más el kilo. Quien lo tiene a 190 pesos lo llevará a 210 ó 220 pesos”, estimó Carlos Proia, con panadería en diagonal 74 y 41.

En el sector detallan sobre aumentos en buena parte de los insumos

En esa línea, el titular de la Federación, Raúl Santoandré, detalló todo lo que sufrió aumentos. “El combustible, los servicios y muchas de nuestras materias primas. Los huevos, por ejemplo, en 10 días aumentaron un 30 por ciento; el azúcar un 33 por ciento; los plásticos y el papel el 10%; la levadura un 35%, por lo que es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a los precios”.

Proia también señaló su preocupación por este aumento porque, resaltó, “la gente no tiene suficiente poder adquisitivo y entonces ya sabemos lo que pasa, en lugar de comprar un kilo va a comprar medio kilo o hasta un cuarto”.

LA FACTURA, PARA ARRIBA

Junto con el pan, se sabe, se encarecen también otros productos elaborados con harina, como las facturas. La docena, que en el casco urbano de La Plata se consigue en un rango de precios de 420 a 440 pesos, puede llegar a costar desde la semana que viene 480 pesos, calculó Natale, quien aclaró que en los barrios de la periferia platense se adquiere a precios más acomodados. “Ahora está más o menos a 380 pesos y a eso habría que agregarle un 20 por ciento más”, apuntó.