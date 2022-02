Miles marcharon en Kiev para resistir una posible invasión rusa

Kiev

Más de 5.000 personas, según observadores, se sumaron ayer en Kiev a la Marcha por la Unidad para expresar su disposición a resistir a una eventual agresión rusa en momentos en que Moscú ha concentrado más de 100.000 soldados cerca de las fronteras ucranianas y lleva a cabo maniobras en la vecina Bielorrusia y el mar Negro.

La manifestación arrancó del céntrico parque Tarás Shevchenko hasta el monumento a los caídos durante las protestas del Maidán.

En la marcha, que transcurrió sin incidentes, se pudo ver decenas de personas con banderas ucranianas y carteles de “Fuera de Crimea, fuera del Donbás, ocupante moscovita”, “Gloria a Ucrania, gloria a los héroes”, “Crimea es Ucrania”, entre otros.

Al frente de la comitiva los manifestantes desplegaron una pancarta que decía “Los ucranianos resistirán”.

Además, muchos portaban las banderas rojiblancas de la oposición bielorrusa, en rechazo al régimen del presidente Alexandr Lukashenko, que celebra en estos momentos maniobras militares ruso-bielorrusas en Bielorrusia, también cerca de Ucrania.

La marcha, en cuya organización participaron partidos de diversas filiaciones políticas como los opositores Hacha Democrática o Movimiento de Resistencia a la Capitulación, destacó por su llamado a la unidad y la defensa del país al margen de colores políticos.

Aunque Rusia ha declarado que no tiene intenciones de invadir Ucrania y que la concentración de tropas en su propio territorio es un asunto de soberanía que no afecta a nadie, Ucrania y Occidente se toman en serio la posibilidad de un ataque ruso.

El reciente anuncio de EEUU sobre la proximidad de un ataque ruso, que podría suceder el próximo 16 de febrero, y la retirada de parte del personal diplomático de una serie de embajadas, han incrementado las tensiones pese a los llamados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que niega la inminencia de la guerra.

Mensaje presidencial

Zelenski, pidió ayer a los ucranianos que no se dejen llevar por el pánico ante el drástico incremento de las informaciones sobre la inminencia de un ataque ruso y el aumento del número de países que recomiendan a sus ciudadanos salir de Ucrania cuanto antes.

“Como presidente tengo que decir la verdad a la población. Y la verdad es que tenemos diferentes informaciones. Y ahora el mejor aliado de los enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información solo ayuda al pánico y no nos ayuda a nosotros”, dijo durante una comparecencia en la región de Jersón, limítrofe con la península de Crimea, anexionada por Rusia.

El mandatario, quien supervisó ejercicios militares en la zona, dijo que no puede decir si Rusia atacará Ucrania en los próximos días. “No puedo decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo (con el análisis estadounidense sobre la inminencia del ataque). Reunimos información y la analizamos. No es tan simple y por eso no puedo dar una respuesta simple”, indicó.

Admitió que Rusia podría atacar “cualquier día”, como lo hizo en 2014, pero insistió en la necesidad de analizar toda la información disponible.

“Hay demasiada información” sobre un invasión de Rusia a Ucrania, insistió e instó a los que tengan datos certeros sobre una nueva agresión rusa a proporcionarlos a Kiev.

“Si ustedes u otras personas tienen información adicional sobre una invasión al 100 % (certera) de Ucrania por parte de la Federación Rusa, dennos, por favor, esa información”, dijo. (EFE)