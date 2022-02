Apelarán el fallo contra la explotación offshore

El Gobierno nacional decidió apelar a través del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación el fallo de la Justicia Federal del Mar del Plata que ordenó suspender el proyecto de exploración offshore a 300 kilómetros de las costas marplatenses.

Tras darse a conocer la medida judicial, el secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es “respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada”, y se manifestó “convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina”.

El estudio desarrollado por la Consultora Serman & Asoc. S.A. para la Compañía Equinor Argentina implica un Registro Sísmico 3D en el Mar Argentino, más específicamente en las Áreas CAN_100, CAN_108 y CAN_114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental Argentina.

“Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad”, afirmó Martínez en declaraciones difundidas por su Secretaría.

El titular de la cartera energética, adelantó que en consecuencia “se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente”.

La tarea de exploración del lecho marino iba a ser llevado adelante por el consorcio de empresas que encabeza la petrolera estatal noruega Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019, con inversiones por casi U$S800 millones.

El titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.