Fran Gómez: el platense al que siguen millones en las redes y “la rompe” con el humor

En uno de los tantos sitios web internacionales que lo describen, se dice que “Fran Gómez es un comediante argentino que ha ganado reconocimiento por su gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram y que ha obtenido gran popularidad por sus sketches cómicos originales”, y que “antes de su bien ganada fama, obtuvo su título universitario en Comunicaciones Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)”.

Otros sitios de origen extranjero también destacaron en su momento, al llegar a una inusual cifra de adhesiones por parte de los internautas, que “Fran Gomez ha acumulado más de un millón de seguidores en Instagram, y es partícipe de la popular obra argentina ´Flashando Secuencia´, la cual estuvo de gira por todo su país desde el 2017”, y también que “nació y creció en Argentina”.

Para los inadvertidos platenses que no frecuentan redes sociales ni están familiarizados con el mundo cibernético, Fran bien podría ser un muchacho como tantos otros que creció en el barrio de La Loma, hijo de un profesor de Música y de una profesora de Letras. Sin embargo, cada vez que sale a la calle, despierta signos de admiración como los que podría despertar cualquier estrella del rock, del fútbol o de la televisión. Para muestra, solo dos ejemplos. Hace poco fue junto a su papá a la cancha de Estudiantes a ver un partido de fútbol, y le costó ubicarse en su lugar. “Es el Piragua”, decían algunos en alusión a uno de sus personajes”; “Ahí va San Martín”, decían otros, o simplemente lo saludaban como Fran. Su papá, con sonrisa orgullosa, no lo podía creer, aunque ya sabía de la fama de su hijo.

El otro caso fue apenas días atrás pero en la capital federal, más precisamente en el barrio de Palermo, a donde Fran se mudó hace apenas algunos días para seguir con sus producciones. Simplemente fue a la carnicería y quien lo atendió, un hombre que ya orillaba los 50, antes que pidiera nada le dijo “vos sos Fran, el de los videos, son buenísimos, te felicito”. Las mismas escenas, suelen repetirse en cualquier lugar al que vaya y en cualquier sitio del país.

La explicación, está a solo un click de entenderse. Es que el platense Fran Gómez tiene un millón de seguidores en Instagram; otro millón en YouTube; otro en Facebook; igual cantidad en Tik Tok y más de 100 mil en Twitter. Está bien que estos seguidores podrían repetirse en una y otra red social, pero lo cierto es que Fran suma entre todos más de 4 millones de personas que lo siguen, a él y a sus historias.

“No sé si es tan así, pero sí, es mucha gente, y ya lo tomo como algo normal que me reconozcan tanto en la calle – cuenta - me voy acostumbrando. En definitiva es mi pasión y mi trabajo, ¡y es mucho trabajo ehh!, no es cuestión de prender la camarita y decir cualquier pavada, yo hago contenidos que me llevan mucho tiempo. Pero eso de que me sigue tanta gente es así, que se yo, imaginate que si yo ahora mismo subo que estoy charlando con vos, es seguro que lo van a ver, como mínimo, 500 mil personas”.

EL INQUIETO CHICO DE LA LOMA

Fran, en realidad Francisco de acuerdo a su nombre real, es lo que podría definirse como “un millenials”. Nació el 2 de noviembre de 1993 en la casa paterna de 43 y 21, hijo de David Alfonso Gómez (62), profesor de Música, y de Lidia Mabel García (61), profesora de Letras; y hermano de Julia Gómez (32), también profesora de Letras. “Soy un Gómez García, apellidos que también los hay por millones, jaa, nací predestinado”, dice divertido.

Lo de Millenials viene a cuento de como se le llama a la generación que nació en plena irrupción de la tecnología. “Sin embargo en mi casa no había internet –recuerda– en esa época era algo que llegaba por el teléfono de línea, y cuando yo era chico no se podía usar más de 10 minutos por día, porque era carísimo, aunque yo la usaba para jugar a algunos jueguitos, pero ya te digo que muy poco, no es como ahora que los chicos nacen con un smartphone bajo el brazo. Pero a mi viejo le gustaba la tecnología, en casa había una computadora y en el año 97 compró un monitor a color, y también tenía una filmadora. Le gustaba filmar los cumpleaños, y todo lo que mi hermana y yo hacíamos de chicos. Es así que tengo imágenes maravillosas de mi infancia, y hay videos míos hasta gateando. Digamos que crecí en un hogar audiovisual, y eso no era tan común, porque muchos de mis amigos no tienen recuerdos de ese tipo, más allá de las fotos tradicionales”.

Aquella tradición familiar de filmar, era a su vez para Fran y para su hermana Julia todo un motivo de juegos.

“En realidad más que nada para mi hermana – recuerda Fran – ella siempre me dice en broma que la famosa tendría que ser ella, porque era la protagonista de aquellos juegos y yo apenas su asistente. Ocurrió que mis tíos habían comprado una filmadora que no sabían muy bien como usar, y se la regalaron a mi papá. Con mi hermana nos volvimos locos y filmábamos cualquier cosa todo el tiempo. Yo tendría 6 años y ella 11, y se le ocurría hacer parodias de cosas que daban en la tele. Por ejemplo hacíamos “Utilísima”, que era un programa de cocina que daban en aquella época, donde ella hacía de animadora y yo de camarógrafo, donde ella jugaba a “como arreglar tu casa”. Pero también hacíamos parodias de novelas que veíamos, como ´Padre Coraje´ . Ya te digo, filmábamos todo el día, era nuestro juego de chicos”.

Mientras tanto, Fran ya había hecho el Jardín de Infantes en el Normal 1, donde también hizo la escuela primaria, al tiempo que el secundario tendría lugar en el Liceo Víctor Mercante. También jugaba al básquet en el club Platense de 21 entre 51 y 53, y al fútbol con sus amigos de la escuela y del barrio.

“Al fútbol era bastante bueno – dice – jugaba en el medio, de 5, y en unos Juegos Bonaerenses en Mar del Plata salimos campeones con el equipo de la escuela. Y con mi viejo íbamos siempre a la cancha a ver a Estudiantes, Pinchas los dos”.

Paralelamente, Internet se iba masificando, y Fran era bueno también a los jueguitos. “De chico jugaba ´Príncipe of Persia´- rescata de la memoria - que era como un Mario Bross que tenía que liberar a la princesa, y para mi, a los 6 años, jugar a eso era la gloria. Después había uno mas complejo, ´Las 3 Calaberas de los Toltekas´, que a los 10 ya dominaba. Todavía me lo acuerdo de memoria, yo le conocía todos los secretos y muchos amigos me los preguntaban porque no lo podían sacar. Ya de chico dominaba Internet, pero tampoco es que le dedicara mucho tiempo”.

Sin embargo, para Fran el primer teléfono celular llegaría recién a los 17. “Me lo regaló mi abuela – cuenta – era uno de esos con tapita, y cuando me lo dio me dijo el número una sola vez y desde entonces me quedó grabado en mi memoria, todavía me lo acuerdo. En esa época se usaban bastante los SMS, y me permitía estar conectado, enterarme de las fiestas y reuniones de los amigos, estaba bueno, pero un día se rompió, y me quedé mucho tiempo sin teléfono. Recién en el 2015 pude tener otro, un Blackberry usado que también duró poco”.

LAS PRIMERAS FILMACIONES Y PARODIAS EN EL LICEO

Tenía 15 años Fran cuando un compañero suyo del Liceo consiguió un teléfono que tenía cámara de video. “Era un poco precario –recuerda– y yo que venía desde la infancia con eso de filmar, les propuse a los chicos filmar videos de parodias que se me ocurrían, e hicimos tres, uno del programa deportivo ´Paso a Paso´; otro de ´Líbero´ y otro de ´El Mago Enmascarado´, que era un programa en el que se develaban trucos de magia, y cuando apareció YouTube, los subimos a un canal. Después cuando los vi en la compu de mi casa, me voló la cabeza. Eso fue en el 2009, y como esos videos quedan, tuvieron 1.800 vistas. Al día de hoy sería muy poco, pero en esa época era muchísimo. Me embaló tanto eso, que lo tomé como un hobby, y como en la escuela teníamos contraturno, usábamos el tiempo muerto para filmar, lo hacíamos en frente de la escuela, a veces frente a la panadería Santa Teresa, que ya no existe más, y a unos cuantos los subíamos a YouTube. Ese fue el principio de todo”.

Al año siguiente, en el 2010, Fran empezó a estudiar Teatro, dos años en un taller de 44 entre 4 y 5; y otros dos en 58 entre 4 y 5, donde un profesor lo cautivó, Andrés Cepeda.

“Desde entonces mi obsesión era hacer comedias, y me pasé años buscando gente para filmar, pero los grupos duraban muy poco, hasta que en 2015 conocí a un chico que editaba muy bien, formamos un grupo estable, y creamos un canal en YouTube que se llamaba ´Salida de Emergencia´, y metimos un video que alcanzó las 7.000 reproducciones, aunque seguía siendo poco comparado con ahora, hasta que apareció Instagram, donde se podían subir videos de solo 15 segundos, y hubo uno, ´Humo de Primera´, que me empezó a hacer subir mucho el número de seguidores”.

Por aquellos tiempos, Fran ya estudiaba también Comunicación Social en la UNLP, pero había descubierto que la actuación, los videos y las redes eran lo suyo, y desde entonces ya no pararía más.

“Yo intuía que era lo mío, y un día un primo me cuenta que un amigo suyo vendía un Iphone usado a 3.000 pesos. Yo no tenía una moneda, y le dije a mi viejo si me ayudaba, que con ese aparato algo iba a hacer, y mi viejo confió y me dio la plata para comprarlo. Durante seis meses, subía todos los días un video, sketchs humorísticos, situaciones cotidianas, y empezaron a gustar, hasta que me encontré con que tenía 50 mil seguidores en Instagram”.

Hasta que llegaron los videos masivos.

“Hubo uno que se llamaba ´Robo asistido´ - cuenta - que tuvo 15 millones de reproducciones, y después empecé una serie que se llamó ´Deportes desconocidos´, que fue un bombazo, con ´Ajedrez bajo el agua´ a la cabeza, que tuvo 20 millones de reproducciones, o como ´Buceo sobre médanos´y ´Pesca sobre césped ´. Yo me lo tomaba en serio, por ejemplo para ajedrez bajo el agua me metía en una pileta con el tablero, y en Pesca sobre césped pescaba lombrices con una caña. Eran ideas que se me ocurrían y andaban muy bien”.

Tanta repercusión alcanzaron aquellas improvisaciones suyas, que estaba claro que el arte de Fran era, además de las redes, la actuación. Y fue así que con su amigo Nacho Saralegui montaron una obra de teatro, ´Flashando Secuencia´, que también alcanzó un éxito increíble.

“Durante cuatro años la llevamos por todo el país – dice Fran - por el norte, el sur, por todos lados. Una vez llegamos a Bahía Blanca y en pocas horas se agotaron las 1.200 localidades. El Teatro Don Bosco tenía unos palcos arriba que no se usaban porque nunca se llenaban, y los habilitaron también para vernos a nosotros, fue increíble. Pero además hicimos 8 Maipos llenos en Capital en un solo año. Ahora yo solo estoy con mis producciones, pero seguro que con Nachito vamos a hacer algo más juntos”.

Esas producciones de las que habla Fran son en realidad trabajos profesionales que tienen a todo un equipo detrás.

“Yo más que un youtuber o un instagramer, como nos llaman ahora – dice - soy un creador de contenidos. Lo otro son los medios en que los hago, pero yo me identifico más con la actuación y los contenidos. Porque para hacerlos tengo un equipo importante, conmigo trabajan sonidistas, camarógrafos, asistentes de producción y de guión, diseñadores gráficos, editores y vestuaristas, y armamos producciones fuertes. Por ejemplo para filmar el video de San Martín, que hasta ahora lleva 3,5 millones de reproducciones, nos fuimos cinco días a Bariloche para grabar en la montaña, e íbamos a filmar a las cuatro de la mañana, con caballos, uniformes y todo. Por eso digo que a esto hay que meterle mucho trabajo, para mi ya es una profesión”.

Una profesión que al platense Fran Gomez lo lleva a estar todo el día pensando ideas para plasmar en los medios donde lo siguen millones de personas, a las que atrae con su extraordinario sentido del humor y a las que divierte con sus ocurrencias, como las del caballo daltónico de San Martín o del chico al que durante 14 años sus amigos nunca rescatan en el juego de las escondidas, algunas de las desopilantes situaciones que muestra en los más de dos mil videos que lleva realizados.

- ¿ Y el próximo Fran ?, ¿ con que nos vas a sorprender ?

“No puedo adelantar mucho – dice enigmático – pero a ustedes les cuento que será una parodia del alunizaje de 1969, con la famosa bandera como protagonista”.

