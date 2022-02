Se viene la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid

Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación adelantaron que se preparan para comenzar a aplicar una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, la que empezaría a distribuirse en las jurisdicciones sanitarias a partir del próximo mes.

Cuando menos de un tercio de la población argentina recibió ya el esquema de tres dosis de la vacuna contra el Covid, desde el Ministerio dijeron que se les ofrecerá una cuarta a quienes hace más de cuatro meses hayan recibido la tercera en calidad de “adicional”.

El grupo objetivo puntual son las personas mayores de 3 años inmunocomprometidas y mayores de 50 que recibieron esquema inicial de Sinopharm.

Si bien no hay una fecha precisa de cuándo comenzarán a aplicarla, las fuentes del Ministerio señalaron que no antes de marzo “porque las dosis adicionales comenzaron a darse en noviembre y no hay nadie que haya cumplido ya cuatro meses desde la tercera”.

No estaría definido tampoco qué marca de vacuna se administrará en cada caso ni qué pasará con quienes recibieron la tercera dosis como “refuerzo”, grupo que incluye al personal de Salud y a la población general.