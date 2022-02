Melconian, contra Alberto Fernández: “Es el mayor endeudador en pesos de los últimos tres gobiernos”

La situación económica del país está marcada por la renegociación de la de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El principio de acuerdo generó posiciones diversas en todos los sectores. El economista y expresidente de Banco Nación, Carlos Melconian habla de un “plan pegatina” del Gobierno ante la entidad financiera, en el que se ofrecieron condiciones monetarias, fiscales y cambiarias “inconsistentes”.

“No saben ni qué están firmando”, señaló Melconian en declaraciones a la prensa. Y agregó: “El plan pegatina es incierto, están haciendo un pegote de varias cosas fiscales, monetarias y cambiarias. Tiene como objetivo, si pudiera, corregir los precios relativos y algunos renglones del gasto público”.

Asimismo, tildó al Gobierno de Alberto Fernández como “el mayor endeudador en pesos de los últimos tres gobiernos”. En la misma línea, el economista aseguró que la inflación es “la mayor amiga” de la gestión porque evita “la explosión” y “les facilita el ajuste”.

“No quieras tener una inflación más baja, mintiéndole a la gente porque te tiras un tiro en el pie. La inflación es la que te está salvando de la explosión de alguna manera”, sostuvo el expresidente del Banco Nación. Además, detalló: “La inflación, macroeconómicamente les hace el ajuste: les ajusta al gasto, les ayuda a recaudar, les licua la deuda pública en pesos y les evita la explosión”.

Por su parte, anticipó que trabaja en un plan económico de cara al 2023 en el marco de la campaña de Juntos por el Cambio. "Hay que preparar las variables. Vos no podés lanzar mesas de inflación y simultáneamente tener que subir las tarifas y devaluar. Si te rascás el higo estos dos años, lo que venga tiene que acomodar los melones en la caja del camión", ponderó Melconian.

Por último, insistió en que "lo mejor que le puede pasar a la Argentina" es que el Gobierno quiera corregir cuestiones con perspectivas a futuro, de cara a las presidenciales. “Ahora falta mucho, pero cuanto se pueda, van a empezar a postergar de verdad. Si no tenés salida y los números políticos no te dan, a este bodoque no podés darlo vuelta, y ahí entras en dejarle el regalo al que viene”, concluyó el economista.