Así operaba la banda del ladrón calvo que robaba peluquerías platenses

Un grupo de delincuentes tenía sus objetivos bien en claro. Acostumbraba robar en peluquerías y barberías cuando los locales estaban cerrados. Y después ofrecía a la venta el botín a través de las redes sociales.

Sin embargo, a temprana hora del domingo pasado, sus planes funcionaron a medias.

Es que si bien consiguieron robar en la barbería “Noto`s”, que funciona en las calles 7 y 72, posteriormente dos de los ladrones cayeron en un señuelo montado por personal policial.

Se informó al respecto que la estrategia de los investigadores, a sabiendas de que la banda venía ofreciendo por internet lo que robaba, fue contactar por Facebook a quienes ofrecían máquinas de peluquería similares a las que fue despojado el dueño del negocio en cuestión.

Voceros del caso indicaron que así fue como alguien que simuló estar interesado en comprar esos elementos de trabajo, abrió un diálogo con quien enseguida los puso a la venta.

Tras un rápido acuerdo para realizar la operación, convinieron día, lugar y horario para encontrarse con tal finalidad.

Y sin sospechar de que se les estaba tendiendo una “trampa”, dos hombres de 39 y 46 años acudieron a la cita con los supuestos compradores. Claro que el trámite que se concretó no fue comercial, sino otro muy diferente: policías de civil se descubrieron y los arrestaron.

Los pesquisas establecieron entonces que se trataba de dos miembros de la denominada “La banda del Pelado”, a quienes se les atribuye ser especialistas en realizar “escruches” (lo que en la jerga policial se conoce como robos en ausencia de sus propietarios).

La metodología formaba parte de otra de las metas del grupo, es decir, vender luego lo robado en las redes sociales.

Fuentes oficiales aseguraron que uno de los arrestados es quien lleva el apodo de la banda.

Vale señalar que la investigación y los operativos fueron llevados a cabo por personal de la comisaría novena de La Plata, bajo las órdenes de la Estación de Policía Departamental, en una vivienda de Ringuelet.

Según se informó, los apresados están acusados de ser los autores de un robo bajo la modalidad escruche en dicha barbería de 7 y 72.

Sin embargo, se afirmó que no “serian ajenos” a hechos similares ocurridos en nuestra Ciudad.

Ello teniendo en cuenta que la modalidad utilizada y el cotejo de cámaras de seguridad, “los ubica en otros escruches a comercios del mismo rubro”, señalaron los investigadores.

Lo cierto es que horas después del robo en 7 y 72, los acusados ofrecieron los elementos sustraídos a la venta por internet, que fueron reconocidos por la víctima.

“Un policía simuló estar interesado y se puso en contacto con los delincuentes. Tras pactar un encuentro y certificar que los mismos estaban en una casa de Ringuelet, se hizo el allanamiento”, confió un jefe policial.

En el procedimiento, se logró recuperar “tres máquinas de cortar pelo de alta gama, cuatro tijeras profesionales de peluquería, un kit de 9 peines de estilista, un televisor JVC de color negro y de 32 pulgadas, así como varios accesorios de peluquería”.

Se estimó que todo lo sustraído está valuado en aproximadamente 350.000 pesos.

En cuanto a los detenidos, se precisó que tienen 39 y 46 años. Quedaron a disposición de las UFI 1 y 3 de La Plata.

“ME AVISÓ UN VECINO”

Emanuel Noto (25) es el dueño de la barbería damnificada por el ataque perpetrado por quienes están imputados como autores del escruche en ese local.

Ayer, mientras atendía a un cliente, le contó a EL DIA que “por suerte la Policía actuó muy bien y pude recuperar, salvo en un caso, a todas las máquinas que me robaron. También me dieron el televisor que me habían sacado los ladrones”.

“Me avisó un vecino que fue a las 7 de la mañana del domingo. Y cuando vine, estaba la cortina metálica levantada por la mitad y además los delincuentes habían roto un vidrio del frente”, detalló el joven comerciante.

No obvió mencionar que “en la zona hay muchos robos, tanto en negocios como con motochorros que asaltan en la calle”.

Por eso, ya tomó una decisión: “voy a contratar a un seguro contra robos, porque no se puede vivir con el corazón en la boca”.