Robertito Funes Ugarte deja C5N después de 13 años y contó cual será su futuro inmediato

Después de más de 13 años trabajando para la mencionada señal de noticias, el famoso periodista dijo basta, y decidió dejar C5N, para sumarse a A24, donde el lunes próximo a las 15 debutará como el flamante conductor masculino de El diario de la tarde junto a Mariana Contartessi.

Recordemos que hasta hace pocas semanas, Roberto Funes Ugarte seguía al aire de la pantalla del mencionado canal de noticias, mientras alternaba su tiempo con sus otros trabajos: como conductor de Quién sabe más de Argentina (TV Pública, lunes a viernes a las 19) y TAXIFE, el segmento de entrevistas a bordo de un taxi que comanda por la pantalla de Telefe.

Asimismo, en sus redes sociales se pudo leer: "Cinco días nada más, cinco días y llegamos. Nueva era, nueva gente, nueva vida". Fue finalmente en las últimas horas de este jueves 17 de febrero que el conductor confirmó su pase a la emisora de noticias del Grupo América, anunciando también que continuará en los demás medios donde actualmente está trabajando.

Vale destacar que el periodista, inicio su carrera en los medios en 1998, como bailarín para el recordado programa de televisión Movete. Y en 2009 concretó su desembarco en C5N, donde comenzó siendo cronista de moda y terminó conduciendo distintos ciclos en el prime time.

En este sentido, según el periodista de espectáculos Nacho Rodriguez, a Funes lo tentaron desde A24 con ofrecimientos para distintos ciclos de la señal y hasta un programa propio.

En tanto, al despedirse del último programa que condujo por C5N, Sobredosis de TV, él aseguró que "había cumplido el ciclo y le gustaría conducir un noticiero diario". "El programa perdió el humor y no lo quiero hacer más. Es un ciclo que se termino, se tornó muy político y yo no lo esquivo a eso. Pero creo que la gente está cansada de la política, y me parece que necesitan un poco de humor y al sacar eso ya me dejó de interesar", finalizó explicando.