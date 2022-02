“Tenemos un buen equipo, pero sobre todo un gran grupo”

Gimnasia jugó su primer partido de local en el torneo y le dio una linda alegría a su gente al derrotar a San Lorenzo por 1 a 0, con una muy buena actuación.

El equipo de Néstor Gorosito fue más que el de Pedro Troglio y mereció haber convertido un par de goles más de no haber sido por la muy buena tarea del arquero Sebastián Torrico.

Este apretado arranque del campeonato con tres fechas en una semana no permite festejar demasiado si ganás o caerte si perdés porque enseguida hay revancha.

En el Lobo ya piensan en el juego del lunes como visitante frente a Banfield, pero a su vez siguen los ecos de la victoria obtenida en 60 y 118.

Este es el caso de Cristian Tarragona, quien se puso el traje de héroe en el Bosque al haber convertido el gol que significó el triunfo para el Lobo, a los 12 minutos de segundo tiempo.

Precisamente el delantero, que llegó como refuerzo semanas atrás no ocultó su felicidad por el gol, pero también por la primer victoria obtenida en el torneo, frente a un rival complicado.

“Estoy muy contento por el triunfo, por haber ganado, por habérselo dedicado a la gente y por mis compañeros también. Después el gol es algo extra”, manifestó Cristian Tarragona a la hora de las declaraciones.

Ante el Ciclón, Tarragona jugó su segundo partido oficial como titular con la camiseta azul y blanca y tuvo la posibilidad de convertir, algo no menor para un “nueve”.

Sobre esto, el futbolista gimnasista dijo que: “Para un delantero es importante hacer goles. En esta jugada pelee con el grandote (el zaguero colombiano Cristian Zapata), no toqué la pelota, le pegué y fue gol”, contó y agregó sonriendo, “yo ví cuando la pelota entró, eso fue lo más importante”.

Gimnasia fue por Tarragona en busca de goles, y así reemplazar al Pulga Rodríguez que terminó siendo el goleador del Lobo en el semestre pasado. Y el ex Patronato y Vélez ya empezó a devolver la confianza con goles.

Ante Racing, había jugado un buen partido pero no se le había dado el gol, pero contra los azulgranas en una de las pocas chances que tuvo, no falló.

Sobre esto, afirmó, “para los delanteros es muy importante marcar, eso personalmente me da tranquilidad. Pero a su vez me esfuerzo en jugar para el equipo, si no toca hacer gol tengo que ocuparme de buscar espacios y que mis compañeros lo hagan. Por lo menos esa es mi filosofía de juego”.

En este sentido, Tarragona se metió en el funcionamiento del equipo mostrado en estas dos primeras fechas del campeonato.

“Hace dos partidos (Racing y San Lorenzo) que venimos trabajando juntos y con el correr de los que vienen no tengo dudas que nos vamos a sentir mucho mejor”, declaró el delantero.

COINCIDENCIA CON PIPO

Una vez terminado el partido con San Lorenzo, en conferencia de prensa el técnico Tripero, Néstor Gorosito, declaró: “La victoria es justa, jugamos mejor durante todo el partido. En el primer tiempo nos faltaba un poco de claridad y en el segundo tiempo, con un jugador de más, se notó la diferencia. Creo que podríamos haber hecho uno o dos goles más”.

Precisamente Tarragona, tomó las palabras de Gorosito también, y expresó, “coincido con Pipo, generamos muchas situaciones de gol y (Sebastián) Torrico atajó varias. Creo que debemos ser más eficaces y estar más tranquilos a la hora de definir porque el 1 a 0 no nos asegura nada”, dijo.

Tarragona no dudó en afirmar que: “Tenemos un muy buen equipo, después en lo personal, me siento muy cómodo con mis compañeros. Si bien hace poco que nos conocemos, pero con el paso de los partidos nos vamos a acoplar aún más, no tengo dudas de eso”.

Está claro que su intervención fue determinante para que el Lobo sume de a tres, y por eso la alegría del atacante que llegó procedente de Vélez en busca de continuidad.

“Siento una gran alegría por el gol, por eso lo grité con todo. Pero más que nada por el triunfo, por darle está alegría a la gente. La verdad que el Bosque fue una fiesta. El gol se lo dedico a la gente, se merecían volver felices a sus casas”.

Tras el empate en el debut en Avellaneda ante Racing, era imperioso sumar de a tres ante el Ciclón para no perder lugares en la tabla de posiciones, y así lo entiende también Tarragona. “Necesitábamos esta victoria principalmente para seguir creyendo. Tenemos un buen equipo, pero sobre todo un gran grupo. Estamos para competirle a cualquiera de igual a igual. Sabemos que tanto con San Lorenzo como con Racing, hicimos muy bien las cosas y esperemos seguir por este camino”, concluyó.

Tarragona llegó al Lobo para hacer goles, y ya empezó a cumplir.