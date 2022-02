Paloma Herrera renunció al Teatro Colón y destapó la olla de los escándalos

Paloma Herrera compartió en su cuenta de Instagram una publicación que resonó en todo el país. La bailarina renunció a su cargo como Directora del Ballet Estable del Teatro Colón, algo que tomó por sorpresa a las autoridades del lugar y destapó la olla de los escándalos.

Paloma Herrera aseguró en su carta publicada en la red social que se iba del cargo que ocupó durante cinco años por problemas “muy graves” que la afectaron. Sin dar mayores detalles, recordó una reunión con Martín Boschet, Director Ejecutivo, que tuvo durante el año pasado.

Además, dejó entrever que los problemas con el staff de bailarines y el sindicato tuvieron mucho que ver para tomar esta decisión. “No me puedo quedar si no puedo trabajar de una forma adecuada”, afirmó la bailarina a Infobae tras aclarar que sus razones no tienen que ver con las cuestiones políticas.

Sin embargo, tal parece que los problemas son más profundos y están relacionados directamente con la relación que tenía con el resto de los bailarines. De hecho, ninguno de ellos salió a bancarla en las redes sociales ni pedir su permanencia.

En este contexto, un integrante del Teatro Colón afirmó que Herrera creó un conventillo y criticó el haber hecho cargo de sus problemas a sus colegas, sin hacer autocrítica. No es la primera vez que la acusan de maltrato o bien, niegan sus declaraciones.

Hace dos años en Crónica TV, la bailarina Carla Vincelli la denunció por maltrato, algo que comenzó cuando Paloma Herrera asumió su cargo de Directora. En sus declaraciones, Vincelli se mostró sorprendida pues mantuvo una excelente relación durante 15 años con ella y jamás se esperó tal actitud de su parte.