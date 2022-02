Piden por la protección de los humedales, áreas clave de la biodiversidad regional

Considerados por especialistas como maquinarias de generación de la vida natural, los humedales aparecen en la agenda de puntos débiles o a cuidar en el entorno sobre el que avanzan las actividades que alteran el equilibrio de los ecosistemas.

De eso se habla en las actividades y documentos que sirven de marco a la conmemoración a nivel internacional del “Día de los Humedales”.

En este contexto, la ONG Nuevo Ambiente convocó para el próximo sábado a una jornada organizada por la Asociación Civil Vecinos del Arroyo Borsani, en Berisso, (quienes ya realizaron el año pasado una actividad similar), consistente en navegar por ese curso de agua y también por el “Caracol”, recolectando residuos. La movida terminará con un almuerzo a la canasta donde se realizara un debate coordinado por la licenciada en biología de la UNLP Virginia García Páez y miembros de Nuevo Ambiente, “con el fin de concientizar sobre la importancia de la preservación de los humedales y la necesidad que finalmente el Congreso Nacional sancioné una ley de protección de esos ecosistemas”.

Esa posibilidad, según las quejas que expusieron desde entidades ambientales en estas horas, quedó trunca en 2022, al caer el estado parlamentario de un proyecto presentado en el Congreso Nacional.

Desde Nuevo Ambiente se indicó que hace dos años, con motivo de las quemas de pastizales en el Delta del Paraná y otros eventos similares, se comenzaron a trabajar distintas iniciativas parlamentarias tanto en Diputados como en Senado.

Nuevo Ambiente sostiene que “resulta inaceptable, que sigamos sin contar con herramientas legales que permitan su protección”.

Desde la entidad, recordaron asimismo que “en nuestra región poseemos grandes expansiones de humedales”. Se enlistó a los Montes Ribereños del Delta del Río Santiago (Berisso–Ensenada), con sus arroyos; la Selva Marginal Punta Lara (entre Ensenada y Berazategui); la Laguna Los Patos (Punta Lara); los bañados (Berisso-Ensenada); el Parque Ecológico de La Plata; sectores del Arroyo el Pescado (La Plata–Berisso); y el frente costero Punta Lara–Berisso. “La mayoría no cuenta con planes de manejo, lo cual los vuelve altamente vulnerables”, se advirtió.

Maximiliano Heredia, presidente de la asociación, indicó que “en mi opinión el principal problema que sufren los humedales en la región, no es sólo la falta de legislación, sino principalmente la falta de reglamentación, porque no alcanza con una ley de protección, si no viene acompañado con un plan de manejo”.

En ese sentido, mencionó el caso de “la ley 12.756 que declara `Paisaje protegido de interés Provincial para el desarrollo ecoturístico a la zona que se denominara Monte Ribereño Isla Paulino, Isla Santiago´, qué fue sancionada en septiembre del 2001 y aún no tiene reglamentación”.

A la vez, señaló la entidad que Argentina sancionó las leyes 23.919 y 25.335, que permitieron la ratificación de la Convención Ramsar (formalmente llamada Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas).

Esa convención tiene como objetivo la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales; y define a los humedales como “Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad de marea baja no exceda de seis metros”.

Finalmente, se detalló sobre la función que cumplen: provisión de agua; regulación de inundaciones y sequías –actúan como reservorios de agua en la época de lluvia-; prevención de intrusión de agua salada; protección contra fenómenos naturales; retención de sedimentos y nutrientes y remoción de tóxicos; estabilización de microclimas y retención de carbono, además de beneficios en el transporte acuático y en el desarrollo de experiencias de turismo sustentables.