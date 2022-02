De a dos o tres: llegó el autotest y arranca la venta

La esperada llegada a la Ciudad del autotest de coronavirus finalmente se concretó y según indican las consultas previas, para conseguir una caja habrá que apurarse: con poco stock a nivel nacional, hay disponible menos que un puñado en las farmacias inscriptas como proveedoras y agentes de información para el sistema nacional de vigilancia de la pandemia.

La presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Alejandra Gómez, dijo ayer que a nivel local se recibieron “muy poquitas unidades” aunque se espera una mayor distribución del producto “a partir de mediados de febrero”, cuando se vayan sumando algunos laboratorios entre los seis que consiguieron la autorización de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Según comentó la presidente del colegio local “desde que salió la información -sobre la aprobación de los test- en enero, es constante la consulta. En estos últimos días, aparecieron más consultas”. Ese ritmo indicaría una venta rápida, una vez que se complete el trámite interno de ingreso al sistema de cada caja.

“Se autorizó la importación de seis marcas. Recién la semana pasada las droguerías integrales comenzaron a realizar la distribución de una marca. La realidad es que son muy poquitas, hay poquitas unidades”, aseguró.

La titular de la entidad precisó que “acá en La Plata hay muy pocas farmacias que empezaron a recibir, de a dos o tres unidades”.

Los autotests, aseguró, “se venden a 1.650 pesos”, le dijo a este diario anoche.

Gómez explicó que el producto “es un test orientativo” y que “como farmacéuticos tuvimos que hacer una adhesión para registrar la farmacia y poder dispensarlo”.

Al respecto, señaló que “de a poco se van sumando farmacias, aunque sabíamos que no iba a ser inmediato”.

En ese sentido afirmó que la venta del test “implica todo un trabajo, porque hay que informar el resultado del test, tanto el paciente como el farmacéutico”.

Según indicó la profesional, “para algunas farmacias va a ser algo más sencillo, porque tienen un contacto bastante personal con el paciente. Son farmacias de barrio y es más fácil la comunicación. Pero se están ampliando los medios para que el paciente lo pueda informar”, añadió.

En cuanto a la prueba, dijo que los pacientes “hacen una declaración jurada para informar el resultado. Los resultados tienen un valor orientativo. Se informan al sistema de vigilancia. Pero claramente lo que hay que tener en cuenta es: cuándo se puede hacer y los días que hay que esperar según se presenten los síntomas. Pero claramente no es un PCR”.

Sobre este último punto aclaró que “la realidad que si es un caso sospechoso y tiene síntomas, y se esperan dos o tres días como para que esa carga viral esté más activa, si el resultado es positivo, es positivo, no hay dudas”.

A su vez, recomendó que “ante la duda no salgo, me fijo, me aíslo. La idea es que no se siga propagando el virus. Y la idea es que si uno tiene síntomas, que manden a otra persona a la farmacia. Eso fue una preocupación que plantearon los farmacéuticos”.

Por último, destacó que los autores “ya empiezan a aparecer y se empiezan a distribuir. A mediados de mes se podrá conseguir en las farmacias adheridas”.

El dispositivo ya disponible fue elaborado por el laboratorio Jayor de México. Envió al país 100.000 unidades. Se espera en estas horas el arribo del test de Roche (una tira con cinco reactivos).