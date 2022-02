¡Peligro, dietas exprés!: cada vez más gente recurre a fórmulas mágicas para adelgazar

El ayuno intermitente está en boca de todos. O de casi todos. Famosos, influencers y deportistas aseguran ser fieles esta dieta, que consiste en estar un periodo más o menos largo, de manera consciente y voluntaria, sin ingerir alimentos. Pero no es la única: está la dieta del chocolate, del yogur, la exprés, la antiestrés, del huevo, de la luna, la cerrada, la abierta. En su mayoría prometen bajar unos 5 kilos por mes y sin esfuerzo. Pero se sabe: lo “milagroso” suele ser peligroso. Y lo peligroso, dicen los propios nutricionistas, es que cada vez son más las personas que buscan en estas fórmulas mágicas un método para adelgazar mucho en poco tiempo.

Hay quien sigue el método 12:12, 12 horas sin comer y 12 alimentándose; el 16:8, 16 horas sin ingerir calorías y ocho nutriéndose; y el 20:4 o 23:1, que son más extremos y suponen la privación de alimentos durante casi un día entero. Pero hay quien lo lleva aún más al límite y, en una semana, puede pasar cinco días ingiriendo comida de forma normal y, después, estar dos días enteros de abstinencia.

“Lo primordial es tener una dieta equilibrada”, dice el nutricionista Roberto Duran, para quien “es peligroso seguir estas fórmulas sin un plan personalizado. Antes de aplicar el ayuno intermitente se debe siempre mirar la alimentación que sigue esa persona y ver qué es lo que está fallando en su objetivo de perder peso o grasa”.

El boom por los planes alimentarios que prometen una rápida pérdida de peso en poco tiempo suele arrancar ya con los primeros calores y alcanzar su popularidad durante enero y febrero, un período en el que muchos suelen desesperarse por perder cuanto antes los kilos ganados durante el invierno, algo que, en tiempos de pandemia, parece haberse amplificado aún más.

Según la encuestadora IPSOS, de hecho, el 40% de los argentinos dice haber subido de peso durante la pandemia, superando el promedio mundial por 9 puntos (31%) y posicionándose como el quinto país con porcentaje más alto en este tópico, sólo superado por Brasil, Chile, Turquía y Sudáfrica. Por contraparte, sólo un 23% de los encuestados nacionales dice haber tenido una disminución en su peso durante el confinamiento.

En todos los países, el aumento de peso promedio declarado entre los que dijeron haber aumentado de peso durante la pandemia de COVID-19 fue de 6,1 kilogramos. Para Argentina, ese promedio fue de 7,5 kilos, quedando por debajo de México y Arabia Saudita únicamente. Chile lidera el ranking de los países que más bajó su actividad deportiva durante la pandemia donde un 33% de los consultados dice haber disminuido el ejercicio, superando el promedio mundial (23%). En Argentina el porcentaje es 28%.

Ante este panorama, la oferta de dietas y fórmulas milagrosas es realmente muy amplia tanto en redes como en la televisión, donde se ofrecen planes de muy bajas calorías. Como opciones encontramos parches para adelgazar, auriculoterapia, dietas cetogénicas con viandas, batidos, jugos détox, libros de celebrities que cambiaron su vida mágicamente con un polvo arriba de la comida, dietas de ayuno, bibliografía ostentosa de irrealidades, coaching por Whatsapp o hasta panqueques hechiceros en caja que reemplazan a la comida durante meses. En coincidencia, todas son huelgas de hambre donde convierten en ilícito lo que más nos gusta: comer.

“Todos estos recursos milagrosos y altamente dañinos tienen algunos puntos en común -apunta Duran-: no educan ni informan a sus pacientes con la verdad y se realizan, la mayoría de las veces, sin control médico. Además, debemos tener en cuenta que se basan en mitos sin sustento nutricional y no presentan estudios científicos que los avalen, por lo que, en la mayoría de los casos, pueden dañar mucho más de lo que pueden beneficiar a un paciente”.

De todos modos, aclara el especialista, “cuando los pacientes logran seguir estas rutinas alimentarias durante un tiempo, siempre el descenso de peso es llamativo y notable. Pero pocos pueden sostener este tipo de alimentación que los aleja de su patrón de comidas, que no es el habitual ni el natural ni lo que le resulta placentero. Así vuelven a su vida sintiendo que han abandonado y fracasado una vez más, y recuperan todos los kilos que bajaron y muchas veces hasta los superan”.

Entre los errores más frecuentes que conducen al fracaso de las dietas se destacan el saltear comidas, disminuir porciones a una cantidad mínima de calorías, quitar variedad (por ejemplo, comer todo fruta o verdura) y no incluir cosas ricas.

La recomendación, coinciden los especialistas, es evitar las dietas que tienen un principio y un fin, dado que no existen las soluciones mágicas sino que debe darse un cambio de hábitos que podamos sostener en el tiempo.

“Hay que tener en cuenta que son dietas muy restrictivas en energía y que excluyen alimentos necesarios para el organismo”, advierte la nutricionista Paula Salgado, y precisa que estos planes con supuestos resultados mágicos “son desequilibrados en algunos nutrientes, muchos son abundantes en grasas saturadas y la mayoría son difundidos en televisión y revistas de moda. Por eso lo mejor es ignorar cualquiera de estas dietas, aún aquellas que nos prometen bajar de peso sin sufrimiento y en poco tiempo”.

Lo recomendable, apuntan los expertos, es adelgazar entre 300 a 500 grms por semana, y con entrenamientos muy específicos se puede hasta perder un kilogramo de manera saludable. “Lo que cuesta un poco más se disfruta luego un poco más -precisa Salgado-. Pensemos que al terminar o abandonar la ‘dieta milagrosa’ se recupera el peso perdido en poco tiempo y con gran facilidad”.

Una de las cuestiones que señalan los nutricionistas es que el paciente que llega a la consulta o recurre a estas dietas exprés suele ubicarse como el culpable cuando, en realidad, es víctima del mercado dietario y de uno de los grandes males del siglo XXI: la obesidad, que en los últimos años se ha convertido en una epidemia que afecta a la mayoría de los países del mundo y que ataca a todos los sectores sociales y a todas las edades por igual.

No se trata de algo nuevo pero sí creciente: la obesidad es una enfermedad crónica, se considera la epidemia del siglo XXI y existe una urgencia por combatirla ya que se asocia a múltiples complicaciones de salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y cáncer, entre otras. Las causas de la obesidad o el sobrepeso son múltiples pero las dos principales son la ingesta de alimentos de alto contenido calórico y el poco gasto calórico a través de la actividad física.

“Este aumento creciente del sobrepeso y al mismo tiempo la búsqueda constante de bajar rápido de peso y sin importar futuras consecuencias, no hace más que potenciar el incremento de cuentas de redes sociales que ofrecen soluciones mágicas”, alerta por su parte la nutricionista Noel Argüello, especialista en sobrepeso y obesidad y para quien “el peligro de esto es que esos usuarios, que crecen a pasos agigantados, son administrados por personas que no están capacitadas y carecen de una matrícula que avale el ejercicio de vender planes de alimentación. Estas cuentas prometen a las personas adelgazar de manera rápida y fácil, sometiéndose a un déficit calórico. Si observamos el perfil de cada uno, en su mayoría no cuentan con imágenes propias. Son posteos y recetas copiadas de profesionales. El riesgo de seguir estas cuentas fake es creer en falacias y mentiras alimentarias. Algunas de las ideas que instalan son: que el jugo de limón desintoxica o depura, la fruta por la noche y beber agua en la comida engordan, las dietas de jugos o caldos son las más eficaces o indican que tomar agua de limón en ayunas ayuda a eliminar grasa”.

En tren de señalar un régimen alimentario sano, la mayoría de los nutricionistas coinciden en que la dieta más recomendable es la mediterránea, cuyas características principales son un alto consumo de productos vegetales (frutas, verduras, legumbres, frutos secos), pan y otros cereales (siendo el trigo el alimento base), el aceite de oliva como grasa principal, el vinagre y el consumo regular de vino en cantidades moderadas.

Aunque lo mas aconsejable es mantener una alimentación saludable, cuyos principios vienen determinados por la moderación, la variedad y el balance de la comida.

“Adelgazar no significa hacer dieta estricta sino integrar buenos hábitos de por vida o incorporarlo de manera permanente -apunta Duran-. No hay nada que no se pueda comer. Lo que engorda no es el flan con dulce de leche: lo que engorda es la segunda porción de flan con dulce”.

Los planes de alimentación tan restrictivos son difíciles de mantener a largo plazo

Después de hacer tanta dieta, baja la cantidad de energía que consume el organismo

Las dietas exprés pueden generar irritabilidad, insomnio y dolores de cabeza