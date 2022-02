Cómo es el truco que utilizó Santi Maratea para no pagar impuestos por las donaciones a Corrientes

Santi Maratea logró juntar más de 150 millones de pesos en dos días para la compra de materiales que ayuden a bomberos y veterinarios afectados. Frente a semejante cantidad de dinero, las dudas respecto a los impuestos que debería pagar comenzaron a circular.

El dinero recaudado por el influencer argentino estará destinado a la adquisición de elementos útiles para los cuarteles de bomberos y para los veterinarios que están atendiendo a los animales afectados. Corrientes ya perdió más de 800 mil hectáreas por los focos activos, lo que representa el 9% del territorio.

Las donaciones que juntó Santi Maratea se realizaron por medio de la billetera virtual que ofrece Mercado Pago. En la misma se podían donar desde sesenta pesos hasta montos más elevados.

El dato más importante es que las mismas donaciones fueron recibidas a nombre de las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Corrientes. El tributarista Sergio Biller le explicó a El Cronista que esta es la clave para no pagar los impuestos que deberían abonar.

Es que, al ser donaciones para fundaciones de bomberos u ONG relacionadas, las mismas no pagan impuestos, ingresos brutos o ganancias. Esto significa que podrán disponer del total del dinero ya que no está a nombre de un particular.