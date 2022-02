Barbijos en las aulas: otro costo para la canasta escolar

La “nueva normalidad”, esto es la adaptación de la vida cotidiana al contexto de pandemia, le agregó un elemento más a la canasta escolar: el barbijo, recurso profiláctico que es obligatorio desde el nivel primario y que le añade un costo extra en el presupuesto a los hogares con chicos en edad de estudiar. Desde el ministerio de Salud de Provincia se anunció la entrega de esas protecciones buco-nasales en los establecimientos de enseñanza, pero este diario consultó si en el reparto se contemplaban colegios públicos y de gestión privada y no obtuvo respuesta, por lo que se desconoce el alcance de la medida. De no estar incluidos en la resolución el total de los alumnos las familias serán las que tendrán que hacerse cargo de ese gasto, que no será bajo, teniendo en cuenta que los tapaboca más económicos son descartables con tan solo un uso y los que se pueden lavar y reutilizar cuestan hasta 700 pesos.

Se desató la pandemia y el mercado no tardó en ofrecer la más diversa variedad de barbijos: bicapa, tricapa, quirúrgicos, de tela, descartables, de uso más continuo. Tampoco se demoró en contemplar al sector infantil de la población y se venden ya desde 2020 tapa-bocas especialmente diseñados para los niños.

Según la variedad que se escoja, un estimativo del gasto mensual destinado al barbijo para un chico o una chica que van al colegio ronda, por lo menos, los 400 pesos, pero si se opta por las protecciones que se ofrecen como más seguros y de mayor durabilidad hay que pensar en un gasto que puede llegar a los 700 pesos por mes. Ahora, en el caso de los alumnos de colegio de doble jornada, puede superar por mucho los 1.000 pesos.

Consultado por EL DIA sobre los tipos de barbijos infantiles y sus precios, el Colegio de Farmacéuticos de La Plata señaló un kit que permite cinco días de uso durante 8 horas diarias, otro apto para 15 lavados y también con un máximo de 8 horas de uso, y el tricapa clásico, para un solo uso. El protector descartable cuesta unos 40 pesos, según precisaron en la entidad, y los lavables hasta 700 pesos.

Ese gasto se suma entonces a otras erogaciones que deben realizar las familias con hijos en la educación privada, como el uniforme, por que se puede llegar a pagar 15.000 pesos, y la canasta escolar básica, que está entre 7.000 y 8.000 pesos.

En este arranque del ciclo lectivo, se sabe, ya no habrá burbujas en las aulas. Toda la matrícula escolar irá simultáneamente a clase, pero con la obligatoriedad del uso del barbijo. A raíz de esa resolución, de carácter nacional, la Provincia adhirió a ese protocolo al tiempo que anunció que a través del ministerio de Salud bonaerense se entregarán barbijos a diario en la puerta de las escuelas.

Según se aclaró desde la cartera sanitaria, se buscará el uso de barbijos de buena calidad “para garantizar el cuidado”.

En este contexto, se resaltó, además, que las chicas y los chicos que no lleven barbijo, se les suministrará uno en el ingreso a clases. Para ese operativo se utilizarán, según se anticipó, los de tipo “quirúrgico”, descartables, que tienen una vida útil reducida a una jornada de clases convencional.

Aunque no se hizo oficial aún, la Provincia adherirá casi en su totalidad al protocolo que dio a conocer Nación, a diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que impartió la obligatoriedad del uso del barbijo a partir de cuarto grado de la educación primaria.

Aula Segura, tal como se presentó el protocolo escolar a nivel nacional, tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar los ambientes y usar barbijo, según marcaron en el ministerio de Educación nacional.

“Se trata de recomendaciones cuyo cumplimiento no se obligará”, advirtieron desde la cartera educativa nacional.

En un contexto epidemiológico donde el pico de la tercera ola parece quedó atrás y se espera que los contagios de coronavirus continúen descendiendo hacia principios de marzo, fecha en que está previsto el inicio del ciclo escolar 2022, el Ministerio de Educación resolvió que “no habrá burbujas porque en la sociedad ya no hay más”, según explicaron las principales autoridades educativas del país.

“Aula Segura contiene esas cuatro recomendaciones y lo fundamental es la vacunación. En eso estamos trabajando las 24 jurisdicciones”, resaltó el ministro Jaime Perczyk.

Con respecto a la inmunización, precisó que “casi el 90 por ciento de adolescentes ha iniciado su esquema y más del 75 por ciento lo ha terminado. Además, más del 55 por ciento lo ha completado de 3 a 11 años. Y de los docentes el 95 por ciento tiene el esquema completo y más del 50 por ciento tiene la dosis de refuerzo”.

También su par bonaerense, el director general de Educación Alberto Sileoni, habló sobre el marco sanitario previsto para el inicio del nuevo ciclo escolar, que tendrá lugar el próximo 2 de marzo.

“Nosotros vamos a trabajar para que haya distancia social, barbijo, vacunación. Para nosotros la vacunación no es un hecho individual, es colectivo”, expresó el responsable de Educación bonaerense al ser consultado sobre la decisión del gobierno porteño de eliminar en sus escuelas los protocolos y las medidas preventivas contra el Covid.

BARBIJO EN CABA

Según el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós “el barbijo de primer a tercer grado no permite que los niños hagan un desarrollo apropiado de la lectoescritura y de la alfabetización, porque la adquisición del lenguaje en el niño tiene mucho que ver no solo con escuchar la palabra, sino de poder leer los labios y de acompañar con la visión el aprendizaje”.

Según Quirós, tanto a nivel nacional como mundial se han observado “dificultades en la adquisición de los lenguajes en esos niños durante la pandemia”.

Por ese motivo el funcionario porteño justificó: “Nosotros creemos que el daño que genera el barbijo de primer a tercer grado sobrepasa los riesgos del contagio, sobre todo en un escenario donde han bajado muchos los casos y hemos vacunado muchísimo. Dado ese balance, creemos que es conveniente que esos niños puedan estar sin barbijo”.

