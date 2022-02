Fue un concierto de errores y sufrió un duro cachetazo

Gimnasia fue un concierto de errores defensivos en la cancha de Banfield y lo pagó demasiado caro. La solidez que había mostrado tanto contra Racing como con San Lorenzo se esfumó en el estadio Florencio Sola y el dueño de casa lo goleó 4 a 0 aprovechando uno y cada uno de los errores de la última línea.

Esta vez en el albiazul no funcionó nada y terminó teniendo una noche para el olvido. El gol del Taladro que abrió el marcador caló hondo y a partir de allí no logró recuperarse, porque no tuvo rebeldía y porque siguió dando todas las ventajas habidas y por haber.

En el Lobo no funcionó nada y terminó teniendo una noche para el olvido

Claro que del medio hacia adelante tampoco hizo las cosas bien. Contó con ocasiones claras antes del primer sacudón, pero no las supo aprovechar, como tampoco aprovechó un penal a su favor para al menos ensayar una levantada cuando el encuentro ya estaba 3 a 0. Otra vez el Florencio Sola le fue esquivo cuando necesitaba volver a ganar para posicionarse en los primeros puestos de la zona 1.

UN EQUIPO SIN MODIFICACIONES PERO CON UN CAMBIO ROTUNDO

El equipo de Gorosito llegó con los mismos once que le habían dado resultado contra San Lorenzo. Pipo repitió en todas sus líneas y Emanuel Cecchini se paró como el volante con más responsabilidad de marca, mientras Insaurralde y Brahian Alemán auspiciaron como internos y más dedicados a la elaboración. Pero nada de nada salió igual. Y ni cerca estuvo tampoco.

El juego comenzó con imprecisiones por ambos bandos pero los dos tuvieron su chance antes del cuarto de hora. Primero se acercó el local tras una falla de Insaurralde en la salida pero el intento de Matías Romero se fue alto, mientras que después lo tuvo el Mens Sana con una acción de Johan Carbonero que definió pero Lollo la sacó. Minutos más tarde, tuvo que intervenir Rodrigo Rey, porque Juan Álvarez probó desde afuera y el balón tenía destino de red.

Con el correr del reloj, lo mejor del Lobo comenzó a verse por el costado derecho. Por allí atacaba Gerometta, por ese sector también se posicionaba Alemán y desde esa banda partió un centro que el mismo Carbonero tampoco pudo aprovechar. Pero lo más flojo del equipo en defensa también venía por esa zona y tras esas dos claras ocasiones a favor, sufriría un cachetazo. A los 15’ el rival hizo una buena jugada colectiva en dos toques y el peligroso Álvarez, descuidado por Gerometta, quedó solo para definir. El 22 abrió el pie derecho y sacó el disparo, la pelota se desvió en Morales, se elevó por encima del cuerpo del arquero y terminó en el fondo del arco. Banfield era más y lo traducía en el resultado.

Gimnasia fue rápido a buscar el empate y tras un balón largo lo bajaron a Ramón Sosa en el borde del área en una jugada que dejó algunas dudas sobre el castigo que podría haber recibido el defensor local. Dóvalo solamente pitó la falta, Alemán se hizo cargo del cobro y el balón se fue cerca del ángulo derecho. Ese y otro tiro lejano del zurdo que descansó en manos de Bologna fueron de lo poco que pudo producir Gimnasia tras el gol del local. Sin más fueron los primeros 45, en los cuales Gimnasia se mostró ineficaz en ataque y vulnerable en defensa. Las distracciones de Gerometta y la falta de colaboración de Sosa en la marca fueron la veta perfecta que vio el dueño de casa para mostrarse superior.

En el complemento, cuando el Tripero parecía pararse definitivamente en campo adversario para buscar el empate, llegó otra falla en defensa y nuevamente con Gerometta como protagonista. El lateral quedó parado como último hombre y ante un cierre que no revestía problemas le regaló el balón a Urzi, quien definió cruzado de zurda a los 9 minutos.

El equipo pudo haber descontado con una jugada individual de Sosa pero nada le salía bien a los de Gorosito, que para colmo de males, volverían a sufrir otro baldazo de agua fría. Leonardo Morales cometió una falta evitable dentro del área, el árbitro no dudó y pitó penal. Juan Cruz se encargó del envío y colocó el balón contra el caño derecho para gritar el 3-0. En apenas un cuarto de hora del complemento, el partido ya parecía terminado.

Enseguida Gorosito movió el banco y saltaron Soldano y Chávez a la cancha por Sosa e Insaurralde y el equipo contó con una inmejorable ocasión para descontar y atinar con la heroica pero también falló. Dóvalo vio una mano un tanto dudosa en el área banfileña y pitó penal para el Lobo. Alemán acomodó la pelota y pateó fuerte y cruzado pero se impuso Bologna.

Tras el primer gol de Banfield el equipo no logró recuperarse. No tuvo rebeldía

Con el partido ya resuelto, el técnico también le dio minutos de juego a Benjamín Domínguez y Nicolás Colazo, mientras que dejaron el campo Johan Carbonero y Germán Guiffrey. Ni el juvenil ni el lateral zurdo tuvieron chances de destacarse con algo, en un pleito que ya estaba liquidado y que le sobraron 30 minutos. Para el final quedaría el último tanto que marcaría Jesús Dátolo, también de penal.