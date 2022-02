La Plata en alerta amarilla por tormentas y granizo: cómo sigue el clima el finde de Carnaval

La Dirección de Hidrometeorología de La Plata mantiene desde anoche en "amarillo" el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas que se prevén durante la jornada de este sábado, informaron fuentes comunales. Según precisó se esperan precipitaciones aisladas durante la mañana y "chaparrones y tormentas dispersas (algunas de fuerte intensidad) en horas de la tarde".

Frente a este pronóstico, se mantendrán operativas las tareas del Comité de Emergencias Municipal (COEM) hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. En ese marco, las fuentes indicaron que se realizarán tareas de monitoreo y control permanente de arroyos, así como la limpieza de sumideros y desagües pluviales, para prevenir y evitar inconvenientes.

Desde el municipio se recomendó a la ciudadanía no circular por la vía pública durante ese período, no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas. A su vez, se aconsejó no sacar los residuos, teniendo en cuenta que los mismos pueden causar la obstrucción de los desagües e impedir el normal escurrimiento del agua, provocando anegamientos en calles y veredas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional también activó el alerta amarillo en La Plata por tormentas aisladas, algunas fuertes, acompañadas de ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados localmente. Según pronostica, para este sábado nuestra región será afectada por chaparrones por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y tormentas fuertes hacia la noche. Además habrá vientos del sector norte rotando al noroeste y una temperatura que tendrá una mínima de 22 grados y máxima de 32, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Para mañana, domingo, el organismo prevé una jornada con tormentas fuertes durante la mañana y tarde, mientras que por la noche serán aisladas, El viento soplará del sector noroeste y luego del sudoeste, y la temperatura se ubicará entre los 20 grados de mínima y 26 de máxima.

En tanto, el lunes, que es feriado por Carnaval, está pronosticado cielo algo nublado, vientos del sector sur rotando al sudoeste y una temperatura mínima de 18 grados y máxima de 26. El martes estará ligeramente nublado y el termómetro oscilará entre los 16 y los 24 grados.