Rojos-Boca, un clásico con goles en medio del diluvio

Bajo un verdadero diluvio, Independiente y Boca igualaron anoche 2-2, en el estadio Ricardo Enrique Bochini. El árbitro, Facundo Tello, interrumpió las acciones cuando faltaban solo dos minutos para que concluya, por la fuerte tormenta que se desató en ese momento del encuentro.

Después de varios minutos de espera, donde varios auxiliares del Rojo salieron al campo de juego con secadores, para extraer el agua acumulada en varios puntos del terreno, Tello decidió la continuidad del partido, en medio de la confusión y cuando todos esperaban la cancelación del mismo. En realidad se terminaron jugando siete minutos y en ese tiempo, no se alteró el resultado (2-2).

Boca se había ido al descanso en ventaja, después de dos goles de Darío Benedetto (el primero, de penal). Sin embargo, en el medio estuvo el empate parcial de Togni.

En la parte final, Boca lo sufrió y no lo pudo sostener, porque después de la expulsión del colombiano Frank Fabra, Independiente alcanzó la igualdad, a través de Soñora, en el preciso instante en que se desató el diluvio. El empate no le sirvió al equipo de Battaglia, porque no pudo saltar a la punta.