Mundos que no están, lenguaje que presiente

Un hombre que va detrás de la sombra de su padre y una mujer que busca reconstruir lo que ocurrió con los suyos durante la última dictadura cívico militar son los protagonistas de “Los mundos que perdimos”, la primera novela de Juan Aiub, hijo de Beatriz y Carlos Aiub -ambos desaparecidos- y una de las voces que, a caballo de una trama que indaga sobre la ferocidad de la ausencia, sobre lo robado, viene a confirmar la lucidez y originalidad de ese corpus literario dado en llamar en los últimos años narrativa de HIJOS e HIJAS.

Publicada por editorial EME, la historia orbita sobre las búsquedas de ambos personajes y se anima no sólo a rastrear lo que no aparece, lo que falta, sino también a convertir en lenguaje aquello que podría haber sido. Mundos que no están, escritura que presiente. Y es en esa tensión, en ese cruce, donde la novela de Aiub (La Plata, 1977, autor de “Subcutáneo” y codirector entre 2007 y 2015 de la colección de poesía “Los detectives salvajes” de Editorial Libros de la Talita Dorada) adopta las formas de una obra narrativa que, lejos de parecer la primera, ilumina madurez a la hora de plantear dilemas y retratar tanto los mundos potenciales que se perdieron como aquellos engendrados bajo la sombra de la represión militar.

Lo resume de modo inmejorable el escritor Juan Fernández Marauda cuando habla de una prosa cargada y excesiva que denuncia, casi por contraste, la violencia del vacío. “Las palabras y las acciones se acumulan alrededor de los vacíos para ponerlos en evidencia –escribe en la contratapa-. Por decantación, se revelan las preguntas: ¿Qué hacemos con lo que no está? ¿Dónde buscamos lo que se nos ha robado?”.

A lo largo de 224 páginas, la novela entrecruza los destinos de Victoria, quien tenía dos años cuando un grupo militar secuestró a sus padres, y de Manuel, que irá tras la sombra de su padre adoptivo, Vicente Jerez. En una nota reciente, el propio autor describió las dos concepciones que plantea la trama. “Por un lado los mundos que tuvimos y perdimos y dejamos de tener –apunta-; y por otro lado los mundos potenciales, los mundos que pudimos haber tenido, lo que podía haber sido nuestro. Esos mundos que nunca pudieron ser son los que pongo en tensión en la novela. Hay toda una literatura de la generación de hijos e hijas que construyen desde la mirada de un niño menor, como ‘La casa de los conejos’, ‘Kamchatka’ o la novela ‘Magdalufi’, de Verónica Sánchez Viamonte, entre otras. Y hay una vertiente que explora la dictadura de las consecuencias: la voz del hijo que habla ya con voz adulta y refleja en sus actos. En mi caso no puedo no escribir; es sacar algo, es liberador. Y hay un desafío a la vez, que es correrme de lo autobiográfico; correrme del ‘temita’ de la dictadura, como le dice Mariana Eva Pérez, y que la búsqueda estética, la experiencia, tomen otras formas”.

Novela que sugiere la confirmación de una obra más que su inicio, “Los mundos que perdimos” despliega un mecanismo narrativo que, acaso natural en la “generación de armadores de rompecabezas”, como la define el poeta y editor Julián Axat, permite contar de modo hasta ahora inexplorado una historia sobre la identidad. La identidad que resistió pero también la silenciada, ya perdida en ese mundo que no fue.