Madeleine, un fallo a favor y la solidaridad

Madeleine tiene un año y 9 meses y a los 45 días de vida le detectaron atrofia muscular espinal tipo 1, que le provoca una debilidad muscular grave y progresiva, además de una degeneración y pérdida de las neuronas motoras inferiores en la médula.

Sus padres Yanet Giordano, de 22 años, y Nicolás Barrientos, de 26, contaron en su momento a EL DIA sobre el problema de salud de su hija y la recomendación del médico de que tome una dosis de un remedio que sale más de 2 millones de dólares.

A partir de ahí, nunca bajaron los brazos para conseguirlo. Primero hicieron los trámites ante la obra social de los agentes estatales de la Provincia de Buenos Aires para que lo cubra. Pero el IOMA argumentó que la niña contaba con otro tratamiento en el Hospital de Niños de la Ciudad, que no era había datos que asegurara la eficacia de ese medicamento y hasta que este antecedente podría poner “en riesgo” la solvencia financiera de la obra social.

Los padres de Madeleine recurrieron a la Justicia. Presentaron un amparo en el Juzgado de Trabajo Nro. 2 de La Plata. En esta primera instancia el recurso fue aceptado y el pedido para cubrir los gastos del medicamento “más caro del mundo” se trasladó a IOMA, pero que apeló el fallo, con los fundamentos nombrados anteriormente.

Pero ahora llegaron las mejores noticias para Madeleine Barrientos y su familia: tras una lucha interminable con el tiempo y gracias a la ayuda e insistencia de personas que se pusieron a cargo de la causa, salió la decisión de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó del recurso de apelación interpuesto por IOMA, y en consecuencia la obra social debe hacerse cargo del medicamento.

“Ya salió, IOMA le tiene que pagar el medicamento”, afirmó el abogado Fernando Burlando a eldia.com, en un contacto directo luego de que se apruebe el fallo. Julio Burlando fue el abogado representante de los padres de Madeleine.

“El miércoles a primera hora me pondré en contacto con IOMA y les diré que le compren el medicamento”, aseguró el letrado.

El rol del influencer

“Es un día de fiesta para nosotros. Y esto tiene un color especial porque Santi Maratea fue el que inició todo esto recaudando la mitad del dinero que se necesitaba. Al ver que IOMA no quería hacerse cargo de la otra mitad, me convoca y junto a mi hermano tratamos de conciliar, pero ante la negativa recurrimos al amparo, algo que no queríamos”, explicó a eldia.com Burlando.

Maratea, en boca de todos por estos días por su colecta récord en 24 horas para ayudar a los damnificados por los incendios en Corrientes, logró recaudar más de 100 millones de pesos para el tratamiento de Madeleine y, además, logró que el estudio de Fernando Burlando asesorara a la familia en el asunto legal para que IOMA se hiciera cargo del medicamento que cuesta más precisamente 2.125.000 de dólares. “Le aprobaron el medicamento a Madeleine, ¡no sé cómo explicarlo!”, contó a sus seguidores en la redes Santi Maratea, 29 años, explotando de felicidad.

Los camaristas Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Juan De Santis e Irene María Cecilia Hooft, dijeron que “ante la encrucijada y necesidad de máxima celeridad que ofrece el caso, encontrándose en juego el interés superior de la niña en aspectos tan esenciales como la salud y su vida”.