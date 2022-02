VIDEO. Sergio Lapegüe se despidió del noticiero del mediodía con un emotivo mensaje: "Con el Covid toqué fondo"

Con un emotivo mensaje en las redes sociales, el periodista Sergio Lapegüe anunció su salida del Noticiero Trece, aunque avisó a sus seguidores que continuará con el ciclo Mañaneros por TN y con su programa radial en La 100.

“Al final pude, lo que siempre tanto me costó que es dejar, lo logré. El futuro es hoy, me dijo alguien que conocí en las vacaciones, y tiene razón. Los quiero. Solo tengo palabras de agradecimiento”, expresó.

En una grabación en su casa, dijo: “Amigos, ¿Cómo están? Para ustedes, para todos los que me han preguntado tantas veces qué voy a hacer, ‘¿Volvés al mediodía?’, ‘¿No volvés?’... Es difícil tomar determinaciones, por lo menos para mí, dejar cosas que uno ama y que uno quiere, pero ya lo venía meditando hace un tiempo. Escribí un libro que se llama Parar y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros. Dejo el Notitrece”.

Y aseguró que "nos vamos a seguir viendo en Tempraneros, vamos a seguir despertándonos juntos de 6 a 10 de la mañana, y obviamente en la radio, en La 100, cada vuelta, cada tarde".

Lapegüe aseguró que "eran muchas horas de aire; estaba verdaderamente cansado y después de haber tocado fondo con el Covid, como ustedes saben, tomé la determinación de disfrutar más de la familia, de mis amigos, de mis tiempos libres; ir al gimnasio, tocar la guitarra con mis amigos de la banda, estar más tiempo con mi mamá, que eso no lo podía hacer, estar más tiempo con mis hijos".

Emocionado, dijo que "dejo muchos amigos en el Notitrece, que los voy a seguir viendo. Es un noticiero muy querido por mí. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: para los productores, todo el equipo técnico. Nos vamos a seguir viendo, por cierto. Agradezco a mi productor ejecutivo, a Carlos D’Elía, que me dio la oportunidad de conducirlo y a Ricardo Ravanelli que me ayudó un poco a tomar esta determinación, porque no es fácil dejar cosas".

“Está bueno, porque empieza un nuevo ciclo; empieza un nuevo programa con el doctor Luis Otero, mi amigo, también, a quien tuve la oportunidad de reemplazar muchas veces”, continuó el animador. Y finalizó: “Hay que saber decir basta o darse cuenta de que el carretel cada vez se va cortando más y queda menos hilo. Cuando vos llegás a darte cuenta de esto, vos decís: es un buen momento”.