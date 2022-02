Cartonazo: una de las dos ganadoras duplicó el premio y se llevó $300.000

“Heredé de mi papá la costumbre de leer el diario”, avisa Mariela Militello (52). La historia familiar de la platense que vive en Melchor Romero y trabaja en el área administrativa de una empresa, la impulsa a informarse como se hacía en su casa. Con eso, también se transformó en seguidora del Cartonazo, el juego que genera expectativa en forma semanal en toda la Región. Esta vez, fue una de las lectoras con suerte: en la jugada semanal que presentaba un pozo de 300.000 pesos hubo dos ganadoras y ella, que guardó los cupones de las cuatro semanas anteriores en las que también había “jugado”, pero sin la bendición del azar, pudo duplicar su parte.

Fue la primera vez que se dio desde que el juego ofrece la chance y a Militello le permitió redondear una cifra de 300.000 pesos.

Es que, como se mencionó, tras cinco semanas de jugadas vacantes, el pozo había llegado a 300.000 pesos.

DE MISIONES A LA PLATA

Inicialmente, tal como indica la regla que fija la distribución del pozo en partes iguales, esta vez le tocaba 150.000 pesos a Militello y los otros 150.000 a Ruth Rodríguez (27), la joven de Las Quintas que se transformó en lectora tras llegar a la Ciudad, hace pocos años desde su ciudad natal, Apóstoles, en la provincia de Misiones.

“Dos veces intenté. Leía el diario, veía los ganadores y me animé a jugar”, contó Rodríguez y encontró una explicación a su suerte, esta semana: “La tercera vez es la vencida”, indicó, entre risas.

La joven, estudiante de la tecnicatura en Seguridad se aprestaba ayer, cuando habló con este diario, a iniciar una clase en la asignatura de Derechos Humanos.

Ruth Rodríguez, la joven que sigue el juego y esta vez ganó / EL DIA

“Hace poco terminé la escuela y empecé a estudiar la carrera. Es lindo, me gusta”, dijo sobre la experiencia en los primeros tramos.

Los 150 mil pesos le vendrán bien a sus planes de futuro inmediato. “Soy de Misiones. Vine hace como tres años porque acá está mi hermana. Estoy con mi familia, pero se vuelven a Misiones y voy a alquilar. Así que la plata me viene bien para eso”. La joven no piensa moverse de la Ciudad. “Es lindo y hay más oportunidades”, evaluó con respecto a lo que veía en el Norte.

No muy lejos de Las Quintas, en Melchor Romero, Mariela Militello guardaba los cartones semana a semana.

En los últimos días, fue siguiendo la publicación de los números. Cada mañana llegan con la edición impresa del diario.

Ahora, es momento de pensar en la inversión del dinero. “Primero, pagar deudas y solucionar temas de arrastre”, dijo sobre el destino que le dará a su pozo duplicado de 300 mil pesos .

“La sorpresa fue terrible. Hasta que no llegué al diario no me convencí”, dijo sobre la jornada de ayer, en la que completó el cupón con la última publicación de números.

Entre risas, la mujer contó que “nunca había ganado algo”. Tampoco juega mucho. “Esto es una hábito sano. La lectura se acompaña de algo que si se da...”, dijo, divertida, dándole clima de misterio al juego.

En casa, todos contentos, su esposo y su pequeña hija: “Hay mucha alegría en la familia. Estamos muy contentos”, apuntó la vecina de la zona oeste de la Ciudad.

Mariela Militello, la vecina de Romero duplicó el pozo / EL DIA

CARTÓN LLENO

Para convertirse en ganadora o ganador del Cartonazo hay que sumar 15 aciertos (correspondientes a los números que figuran en el cupón).

Los dígitos son entre el 00 y el 89. El punto de partida se concreta los viernes con la entrega de la tarjeta y el juego sigue su desarrollo el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles siguientes con la publicación de los números que se deben cotejar con el cartón que viene el primer día.

En el caso de lograr hacer match con el total de los números, el portador o la portadora de la tarjeta tiene que llamar al teléfono de EL DIA, 425-0101, comunicar que acertó los 15 números, y presentarse en la sede de la redacción del diario, diagonal 80 Nº 815, en la banda horaria que va desde las 11 a las 17.

Para duplicar el pozo se deben presentar los cuatro cupones anteriores a la ronda en juego.

De haber más de un ganador o una ganadora, se recuerda, el pozo será repartido de manera equitativa entre quienes completaron el cartón.

Se resalta, por otra parte, que según la mecánica del Cartonazo cada semana se ponen en juego 50.000 pesos.

En caso de que haya un pozo vacante -como viene sucediendo desde varias rondas atrás- se suma ese dinero al premio acumulado y se forma una cantidad muy atractiva para la concreción de algunos sueños personales o familiares vinculados al consumo, como viajes, remodelación del hogar, adquisición de equipamiento para la casa o de dispositivos tecnológicos, u obsequios que se deseen regalar a algún ser querido.