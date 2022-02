Con seis argentinos, comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que tendrán lugar entre mañana y el 20 de febrero, comenzaron hoy, con seis atletas argentinos y una ceremonia desarrollada en el estadio Nido de Pájaro de la capital china.



Esta será la edición XXIV del certamen que, como de costumbre, se desarrolla cada cuatro años y que cuenta con una delegación argentina que tiene como abanderados a los esquiadores Francesca Baruzzi (esquí alpino) y Franco Dal Farra (esquí de fondo).



Baruzzi, de 23 años, fue abanderada en los II Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016, donde finalizó décima en slalom; decimoctava en combinada y vigésimoctava en Super G.



La vida reciente de Baruzzi tuvo diferentes complicaciones por las lesiones sufridas en una de sus rodillas, que la obligó a operarse y a estar inactiva varios meses.



Igualmente, la deportista regresó hace alrededor de un año y conquistó la medalla plateada en la prueba femenina de slalom gigante en la Copa del Mundo FIS en Eslovenia y además sobre el final de 2021 salió tercera en la misma prueba en una Copa Continental en Panorama, Canadá.





"Muy muy feliz y orgullosa de haber sido elegida como abanderada para la inauguración de los Juegos Olímpicos. No puedo esperar para representar a mi país en el evento deportivo más importante que existe", dijo la deportista al enterarse de que portaría la bandera argentina en la ceremonia inaugural.



Por su parte, Dal Farra, de 21 y también nacido en Bariloche, fue campeón argentino en la categoría Cadetes entre 2011 y 2015 y en el Mundial senior de Seefeld (Austria) en 2019, el rionegrino logró situarse entre los 10 primeros en la clasificación de distancia.



En esta competición debutará en los Juegos Olímpicos invernales, en un sueño que comenzó cuando a los 19 años decidió dejar el remo y dedicarse de lleno al ski de fondo.



Su historia con los Juegos Olímpicos de Invierno tiene relación de cerca, ya que su madre, Inés Alder, participó en los Juegos de Albertville 1992. Ahora el propio Franco tendrá el desafío de ratificar su labor en el top 20 de la Alpen Cup, una tradicional competencia, durante enero.



"Para mí, son mis primeros juegos y estoy bastante nervioso, pero con ganas de ir a competir", compartió desde China, el deportista, comentó en el sitio El Cordillerano.



"Para clasificar al evento, vengo trabajando en el equipo nacional hace tres años y logré posicionarme como el mejor atleta argentino en este deporte. El año pasado, en el campeonato mundial en Oberstdorf (Alemania), conseguimos un cupo para el país, y este año, en base a los resultados que estuve teniendo se me otorgó ese cupo a mí", continuó.



Los otros deportistas argentinos que integran la delegación son Victoria Rodríguez (Speed Skating), Verónica Ravenna (Luge), Nahiara Díaz (Cross-Country) y Tomás Birkner (Alpine Ski).



Además, desde las tribunas estuvo el presidente Alberto Fernández, quien realiza una gira por Rusia, China y Barbados.



Fernández, quien llegó a China proveniente de Rusia, donde se presentó ante el líder ruso Vladimir Putín, presenció la apertura de los JJOO de invierno y en las próximas horas tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.



"Qué orgullo ver a nuestra delegación en la ceremonia inaugural de los #JuegosOlímpicos de Invierno. Me alegra haber participado y compartido la emoción de que representen al país en #Beijing2022 ¡Vamos, Argentina!", escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.



Los deportes que se desarrollan en los juegos olímpicos de invierno, que tiene su máxima repercusión en el hemisferio norte, son Bobsleigh, Combinada nórdica, Curling, Esquí acrobático, Esquí alpino, Esquí de fondo, Hockey sobre hielo, Luge, Patinaje Artístico, Patinaje de velocidad, Patinaje de velocidad en pista corta, Salto de esquí, Skeleton y Snowboard.



Estos Juegos Olímpicos de Invierno contarán con un presupuesto estimado de 3.900 millones de dólares.



La primera edición se dio en 1924 en Chamonix, Francia, y el ganador, al igual que en Pieonchang (Corea del Sur) 2018, fue Noruega.



= Cronograma de los deportistas nacionales =



+Francesca Baruzzi (esquí alpino): domingo 6, a las 23.15 de Argentina. Luego actuará en slalom (9/2) y supergigante (11/2).



+Franco Dal Farra (esquí de fondo): domingo 6, a las 4.00 de Argentina. Seguirá en la prueba de sprint (8/2) y en la distancia 15 km (11/2).



+Verónica Ravenna (luge): lunes 7, a las 8.50 de Argentina.



+Victoria Rodríguez (patinaje de velocidad en pista corta): 7 de febrero, las 8.30 de Argentina.



+Nahiara Díaz (ski de fondo): 10 de febrero, a las 4.10 de Argentina.



+Tomás Birkner (ski alpino): 12 de febrero, a las 23.15 de Argentina. Además, correrá en slalom (16/2).