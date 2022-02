VIDEO. "Kpop Connection": la cultura coreana en plaza Moreno

Este sábado 5 de febrero se realizará una "juntada express" de "Kpop Connection" en plaza Moreno entre las 14 y las 18 horas. Habrá sorteos, juegos y random dance. Entrevistamos a Pierina Aguilar, una de las organizadoras del evento.

Kpop o k-pop, también llamado pop coreano y trata de un estilo de música que es “originaria” de Corea del Sur y tiene como peculiaridad que se encuentra conformada por distintos tipos de música, éste a pesar de que se encuentra compuesto por gran diversidad de géneros musicales de tipo popular surcoreano, el término se aplica con mayor frecuencia a la Industria musical que se caracteriza por introducir géneros de música y estilos provenientes de occidente, como por ejemplo el rock, el jazz, hip-hop, reggae, country y música clásica, todo ello por encima de las raíces musicales autóctonas de Corea. La demostración más moderna de este estilo surge gracias a una de las primeras bandas de K-pop, llamada Seo Taiji y Boys, que se creo a inicios de la década de los 90, gracias a los distintos experimentos que ellos llevaron a cabo con estilos de música diversos, estableció una reforma en lo que fue la música de ese país, como consecuencia de ello, el integrar una gran variedad de géneros musicales desde países extranjeros se convirtió en algo muy común, llevado a cabo por gran cantidad de artistas de K-pop. Otra de las características de este estilo es el ritmo contagioso, y también por el hecho de que tienen una estética bastante peculiar, sin mencionar lo llamativos que pueden llegar a ser los videoclips. Sus canciones por lo general consisten en una mezcla variada de géneros como el pop, la música electrónica, el rock, el blues, etc. Por otro lado, en lo que respecta a los denominados Ídolos coreanos (Idols) son las estrellas de este género, que por lo general son artistas que durante mucho tiempo han sido entrenados en este estilo para que puedan triunfar en el género, es común que esto sea bajo la mirada de empresas de la industria.

En el baile, la precisión y exactitud de sus movimientos, característicos de los bailarines de Asia, tomaron un fuerte protagonismo en el baile Kpop. De esta forma, los intérpretes crean sus propias coreografías en torno a la música y letra de la canción para contar, con movimientos únicos y marcados, todo cuanto transmite la letra. Además, tenemos que saber que gran parte de su éxito internacional es gracias a la perfecta combinación influencia de otros estilos de baile como son el dancehall, la danza moderna, el jazz y el hip hop.

Además, como si fuera poco, los bailarines de Kpop incluyen pasos propios de las artes marciales. Y es que en el baile Kpop no hay espacio para la improvisación. Es todo un alarde de técnica y dedicación reconocida no solo por sus fans, sino por grandes coreógrafos de todo el mundo.

El mayor boom en relación a este género musical se dio el 15 de julio del 2012. No importa dónde vivías, no importa qué escuchabas, no importa de qué trabajabas o qué hacías; todo el mundo tuvo en su cabeza tres palabras coreanas: Oppa Gangnam Style. Nadie puede negar que la canción del artista PSY golpeó muy fuerte, sin embargo, parte de su éxito también se lo debe a la estética de su videoclip. Eso, y un pasito de baile que dejó a medio mundo cabalgando en el aire. Algo esencial del Kpop es el arte que acompaña a cada video. Si tuviésemos que definir rápidamente el estilo visual de este género, tendríamos que mencionar cosmética y peinados extravagantes, ropa llamativa de diferentes colores que funcionan en paletas similares, sumado a la mezcla de estos con coreografías muchas veces intrincadas. Toda esta combianción crea como resultado un cóctel explosivo de color con transiciones y animaciones que llaman demasiado la atención. En cuanto a la estética, es muy difícil encasillar los videos de este género. Suelen compartir transiciones rápidas, cambios dinámicos de escenas y en cada una, combinaciones de colores muy marcadas. El principal objetivo es el de contagiar con estos recursos, el espíritu de las canciones, que buscan hablar de energía y de desenfreno.