Taxistas en alerta: los costos jaquean al servicio

El paisaje eventual de las filas en las paradas indica falta de movimiento o de plata para viajar. Solo eso, porque taxis, no sobran, según estimaciones de dirigentes de asociaciones del sector. Un mosaico de problemas relacionados con los puntos básicos del servicio, los autos y sus choferes, determina que circulen por las calles muchos menos que los 2.131 discos habilitados por la Municipalidad. Algunos cálculos indican que pueden ser unos 1.500 los que hay disponibles al levantar la mano o llamar por teléfono.

“Se han caído muchas -licencias por no poder cambiar las unidades. Las extensiones que da el Municipio tienen un límite. Tarde o temprano, cae la habilitación o deja de funcionar el taxi en la calle”, indicó Juan Carlos Berón, titular del Sindicato de Conductores de Taxis. El sindicalista calcula que los vehículos en circulación “pueden ser 1.400 o 1.500”.

Por su parte, Gustavo Vitale, titular de UPAT (Unión de Propietarios de Autotaxi), indicó que “en la actualidad, las asociaciones y sindicatos no saben el número real circulando ya que hace más de dos años que no nos entregan los padrones la dirección de habilitaciones. Por lo tanto, no sabemos el número exacto circulando”.

Desde la Comuna se indicó que dentro de un paquete de medidas económicas que promovió el Municipio producto de la pandemia, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante una iniciativa para prorrogar el reempadronamiento de las habilitaciones a taxis, remises y transportistas.

Con el cambio, la ventana de 15 meses en la que vencían lo modelos de los autos, pasó a ser de 21 meses (entre marzo de 2020 y diciembre de 2021). A partir de ahora, todos podrán renovar las unidad entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 según el caso.

Conjuntamente, en 2021, a través de la Ordenanza 12.076, se aprobó la eximición del 100% de la Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene y los Derechos de Oficina, se informó. Sobre las licencias en vigencia se apuntó que al prorrogarse la revisión periódica por la pandemia, no está el número actualizado. Eso se obtendrá en breve, con el anunció de la vuelta de la revisión.

Con 55 años en el sector, como taxista, exdirigente de una de las entidades y actual empresario del rubro, Ricardo Saavedra, analizó que “como empresa de radio taxi, durante el último mes tuvimos sin trabajar entre el 20 y 25 por ciento de los coches”.

¿El motivo? “Hay autos rotos y no hay repuestos o salen caros. Además, están los problemas con el coronavirus por choferes que se enferman. A la vez, hay escasez de choferes porque en la pandemia, muchos tuvieron que dedicarse a otra cosa porque esto no les rendía”.

Según el empresario “hay un porcentaje grande que no están saliendo a trabajar porque tienen modelos vencidos (más de diez años). Cómo mínimo se necesitan dos años más de prórroga por la situación económica”, consideró Saavedra y opinó que también hay un problema con la tarifa: “está en un 50 por ciento de lo que debería costar. Aunque si sube vamos a trabajar menos”, reconoció.

Cálculos que se hacen entre choferes y propietarios indican que entre el seguro, la patente, el pago de impuestos como Ingresos Brutos y el monotributo, entre otros, se puede sumar entre 50 y 60 mil pesos de gastos fijos. “Cuando empieza el día son 2 mil pesos abajo”, dijo por su parte Saavedra y añadió que a eso se agrega lo que le corresponde al chofer por su trabajo. “Antiguamente se calculaba un 30 por ciento para el conductor, 10 por ciento de combustible, 20 por ciento de mantenimiento y 20 de reserva para el nuevo vehículo. Hoy cambió: el combustible subió, el chofer tiene el 35 por ciento, el mantenimiento es más caro”. Los números determinan, según el empresario hasta el parate en la noche: “hay autos parados, porque no conviene pese a la tarifa recargada”, para el servicio de madrugada, que rige desde el 1 de enero.

Berón aportó su análisis sobre costos fijos: “El auto está 12 horas en la calle. Si bien no anda todo el tiempo porque el combustible es muy caro. Incluso, el GNC (que permite un ahorro del 40% con respecto al gasoil o la nafta). En una recaudación de 8 mil pesos, con gas tenés 1.200 o 1.500 pesos de gasto”, dijo y añadió que si al coche “lo usa el propietario, el costo es menos. Si el auto tiene chofer, el costo es de un 50 por ciento (de lo recaudado). Hablamos de un auto en buenas condiciones. Si es un auto viejo empieza a no ser rentable”, concluyó. No se cuenta allí el cambio de cubiertas, que se lleva 100 mil pesos en cálculos estimativos o una reparación de tren delantero, que puede insumir algo cercano a eso.

Sobre este último punto, entre los taxistas se calculaba ayer que el impacto del taller empieza a notarse con fuerza después de los cinco años en los modelos más bajos de la gama escogida para taxi.

Berón pidió asistencia estatal para a renovación de los vehículos: “En otros países hay un sistema de leasing que permite pagar en forma mensual y a los cinco años acceder a un cero kilómetro. El taxi es un transporte público y el Municipio, la Provincia o la Nación deberían darnos una mano consiguiendo un crédito blando o que no se pague impuestos al comprarlo, como ocurre con el resto del transporte público”, dijo sobre la carga que agrega un 27% a una operación, según indicó.

El panorama del mercado indica que un modelo para poner en la calle requiere una inversión de 2 millones de pesos. “No se puede comprar ni de casualidad”, resumió el dirigente sindical.

En la situación que describió, Berón agregó que “los propietarios hoy compran autos usados”. Con eso, consideró que el parque automotor envejece o pierde calidad. “Ni pensar en que haya autos de alta gama. La mayoría son autos viejos”, dijo y enumeró que en la calle se ven por estos días coches modelo 2011, 2010. Hasta 2008. “Está totalmente envejecido el parque. Esto no es culpa de nadie, solo de la gran problemática económica que tenemos en el país”, concluyó el dirigente.