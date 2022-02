VIDEO. Así atacó por detrás a una joven para robarle la bicicleta y el celular en City Bell

Una joven sufrió un brutal robo por parte de un delincuente mientras se desplazaba en su bicicleta por una calle de City Bell. La víctima suplicó que no le robara su único medio de transporte. Pero el pedido no sirvió de nada. Incluso por la violencia con la que actuó el malviviente el hecho no pasó a mayores de casualidad.

Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona captaron el momento en que la chica que iba en bicicleta fue abordada de atrás por el ladrón. Este le propinó un empujón con tal fuerza que la hizo volar de la bicicleta y golpearse contra el pavimento. Por una cuestión de suerte la joven no dio su cabeza contra el cordón.

La caída hizo que también volara su celular. Atento a eso, el sujeto manoteó el dispositivo móvil y enseguida se apoderó de la bicicleta y entró a pedalear. Ella salió corriendo detrás suyo implorándole que se la devolviera. Pero eso no sucedió.